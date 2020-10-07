«Спартак» и «Зенит» наказали за нарушение санитарного регламента

Стадион «Открытие Арену» и вовсе могут закрыть из-за того, что спартаковцы на последнем матче превысили допустимый процент зрителей на трибунах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После субботнего дерби двух столиц «Спартак» - «Зенит» (1:1) оба популярных клуба были сегодня наказаны за поведение своих болельщиков. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС сегодня решил оштрафовать «Спартак» на 30 тысяч и «Зенит» на 35 тысяч за нарушение санитарно-эпидемического регламента посещения стадиона. На трибунах далеко не все зрители соблюдали меры предосторожности и были в масках и перчатках. Кроме того, они сбивались в кучу, игнорируя шахматную рассадку.

Еще больше «Спартак» заплатит за то, что фанаты красно-белых использовали пиротехнику (125 тыс руб), вывесили не утвержденные растяжки (50 тыс. руб), ругались матом (50 тыс. руб)… Кроме того, на стадионе «Открытие Арена» теперь закроют одну трибуну, за публичную демонстрацию нацисткой символики.

"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" 1:1 в главной игре 10 тура чемпионата России. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Всего же обе команды оштрафовали на 630 тыс. рублей.

Но могут последовать и более жесткие санкции, и уже не со стороны футбольных властей. Говорят, что стадион «Открытие Арену» и вовсе могут закрыть из-за того, что спартаковцы на последнем матче превысили допустимый процент зрителей на трибунах. По нынешним правилам их должно быть не более 50 процентов от вместимости стадиона, но визуально казалось, что их на игре с «Зенитом» было больше. При этом организаторы матча назвали цифру в 17 150 зрителей, что составляет 38 процентов от количества посадочных мест. Один из работников клуба предположил, что количество болельщиков показалось больше, потому что они очень дружно болели.

После поединка, который прошел в Тушино 3 октября, вообще не вспомнишь ни одного эпизода, когда судья принял какое-то неверное или же просто спорное решение. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Тем ни менее Ропотребнадзор может подать ходатайство в суд, чтобы закрыть «Открытие Арену» на срок от 30 до 90 дней. При этом болельщики уже успели переименовать в соцсетях «Открытие Арену» в «Закрытие Арену».