«Я не могу кормить команду, когда нет работы!»: Олег Газманов рассказал про обедневших артистов

Олег Газманов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проведение финала музыкального конкурса «Детская Новая волна - 2020» было запланировано в Крыму на начало июня. Однако из-за пандемии коронавируса, закрытия границ и ограничения авиасообщения между странами его пришлось перенести на октябрь.

В этом году на конкурс прибыл солидный десант артистов.

69-летний Олег Газманов отметил талант юных конкурсантов и пожелал ребятам не ориентироваться на Интернет. Мол, самое главное голос, а количество подписчиков в соцсетях дело десятое.

-Научиться надо петь сначала, а не лезть в Интернет,-сказал Газманов.-Посадил пять человек-понравилось. Потом десять, двадцать. И так расширяться. Этих Интернет-звёзд раскручиваете вы-средства массовой дезинформации. Кто в каком платье пришёл, кто фигуру показал... Про талант ни слова.

Артист отметил, что ему понравилось отдыхать в Крыму, но обзаводиться тут своим «гнездом» он не планирует.

- Покупать в Крыму ничего не хочу. Мне и в отеле удобно останавливаться, - говорит Газманов. - Был период, когда все артисты понакупили недвижимости в той же Юрмале, а сейчас попробуй продать, никому не нужно. А налоги платим большие...Сейчас надо вкладывать деньги в своих детей и в их образование. А потом они вырастут и будут о вас заботиться. Я уверен в своих детях, они мне в старости не только стакан воды принесут...

Плюс ко всему Газманов отметил, что в связи с пандемией ему тяжело содержать свой коллектив.

- Сейчас в связи с пандемией мало концертов, все отменили. А все думают, что звёзды в деньгах купаются, - вздыхает певец. - А на самом деле артистов, которые себе заработали на безбедную жизнь, нас, может, человек 50. Но у нас же ещё есть команда. У меня, например, работает 17 человек, я их всех кормлю. Но я не могу их кормить, когда нет работы. А куда им деваться? И это ведь настоящие профессионалы: гитаристы, клавишники, звукорежиссёры. Целая индустрия умирает. И никто нам не помогает. Все считают: «А артисты? Ну помирайте. Как хотите, так и живите!»

Я сильно пострадал. У меня более 100 концертов отменилось. А бизнеса у нас с женой нет.