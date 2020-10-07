"Лишили дома и денег!": как издевались над больным Борисом Моисеевым

Сентябрь 2018 года. Борис Моисеев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

За здоровьем парализованного Бориса Моисеева наблюдает вся страна. В прессе то и дело всплывают слухи о состоянии разбитого инсультом певца. В окружении звезды поговаривают, что он совсем плох и едва ли не обездвижен. Бывший продюсер исполнителя хита "Голубая Луна" Евгений Фридлянд, который проработал с артистом много лет, раскрыл шокирующие детали жизни кумира.

"Бориса Моисеева лишили дома и денег!", - огорошил признанием бывший продюсер певца Евгений Фридлянд. Он также рассказал, кто и как издевался над больным артистом.

Фридлянд сообщил, что настаивал на реабилитации Бориса, как только того разбил инсульт, но ему не позволили помочь артисту. Нынешнее окружение певца, по его словам, сделало все, чтобы Моисеев не вернулся к привычной жизни. "Когда Боря заболел, я пытался заботиться о нем, а в это время его окружение хотело заработать деньги на больном человеке. Поэтому они сделали все, чтобы нас с ним развести. Не только меня, весь прежний круг от Бори убрали. Пока он болел и проходил реабилитацию, эти люди оставались без работы и без денег. Конечно, они хотели его быстрейшего возвращения на сцену", - откровенничает мужчина.

Евгений, как мог, сопротивлялся, возражал и был категорически против того, чтобы вокалист возвращался к работе. "Говорил, что ему нужен как минимум год реабилитации. Пытался его отправить в Израиль на восстановление и лечение. Но не случилось", - сетует он.

В это время окружение Моисеева продало его дом. "А вырученные деньги потратили на костюмы и новое шоу. На этом все и закончилось. Боря остался без дома, без здоровья и без денег", - цитирует его Собеседник.Ru.

По словам продюсера, вместо лечения Моисеев представил шоу в Кремле, а потом поехал на гастроли. "Его состояние с каждым годом ухудшалось и ухудшалось. Нужно было полностью восстановиться, прежде чем возвращаться к работе. Что такое гастроли? Это бессонница, переезды, нагрузка на нервную систему! Где-то выпили, где-то покурили. И понеслось... В результате за два-три года Боря превратился практически в абсолютно неспособного к серьезному творчеству человека. Здоровье, которое не успело восстановиться, все растрачено", - резюмировал Фридлянд.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы, он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец пришел в себя и принял решение вернуться на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и отказаться от гастролей, но Моисеев решил по-своему. Он снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт, который его фактически добил.