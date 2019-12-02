"Брал за волосы и туда макал": режиссер Юрий Грымов мучил Бориса Моисеева до утра

Последние несколько лет Борис Моисеев не выступает на сцене и не появляется на публике. Перенесший два инсульта 65-летний певец так до сих пор и не оправился от болезни. А ведь в свои лучшие годы артист собирал целые стадионы. Впрочем, он многим жертвовал ради искусства.

У Бориса Моисеева есть несколько хитов, которые запали в душу каждого почитателя его таланта. В этот список входит композиции "Черный лебедь". Меж тем мало кто знает, что во время съемок клипа на эту песню "дитя порока" сильно страдал.

"Режиссер Юрий Грымов макал голову певца Бориса Моисеева в воду ради искусства. Если бы сейчас вышел клип «Черный лебедь», то зоозащитники бы его забанили. Потому что там помимо Моисеева снимался настоящий черный лебедь. С птицей творили черт знает что - поливали водой из шланга, бросали в сеть, пугали огнем", - рассказал музыкальный критик Олег Кармунин.

По словам эксперта, перевоплощение черного лебедя в Бориса Моисеева должны были снимать под водой. По задумке режиссера, в воду ныряет птица, а выныривает уже Моисеев, украшенный боа и черными перьями. Нужно было снять лицо вокалиста под водой.

Задумка была хороша, но вот реализация подкачала. Исполнитель не мог надолго задержать дыхание и выныривал в самый неподходящий момент. Режиссер клипа Юрий Грымов буквально хватал артиста за волосы и держал его.

"Я говорю: «Боря, ну ныряй». Он говорит: «Как, ныряй?». Я говорю: «Вот прямо под воду ныряй». Он нырнул, воздуха не хватает, и самое главное - его лицо оказалось не в фокусе. Закончилось тем, что я его брал вот так за волосы и туда макал, и на какой-то момент забывал, что это человек, говорил: «Фокус есть? Левее его? Правее? Как? Вот так хорошо?»", - привел слова Грымова критик в интернет-паблике "Русский шаффл".

Съемки закончили в четыре утра. После этого уставший и измученный Моисеев заявил, что такого с ним еще не было.