Как носить маску, чтобы очки не запотевали: тестируем пять лайфхаков

В прохладную погоду маска становится серьезной проблемой для тех, кому необходимы очки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медицинские маски в эпоху пандемии - это непременный атрибут, если вы находитесь в магазине, общественном месте или передвигаетесь городским транспортом. В истории с масками есть одна проблема, которую трудно отнести к разряду вопросов жизни и смерти, но раздражает она жутко. Речь идет об очках, постоянно потеющих из-за ношения маски. Учитывая, что очки в России носят около 30 процентов жителей, эта проблема касается миллионов.

Почему это происходит?

Во всем виновато явление, которое называется конденсацией паров - это переход вещества из газообразного состояния в жидкое. Вы наверняка наблюдали этот процесс, когда в жаркий летний день доставали из холодильника бутылку ледяного пива. Через некоторое время (если вы вдруг зазевались и дали напитку нагреться) на поверхности бутылки наворачиваются “слезы” - капельки воды. Это происходит потому, что водяные пары, растворенные в теплом воздухе, конденсируются при соприкосновении с холодной поверхностью бутылки.

То же самое происходит и во время ношения маски: когда вы делаете выдох, часть воздушного потока устремляется вверх через край ткани и теплый влажный воздух из вашей грудной клетки соприкасается с холодными линзами очков - они потеют. Это не только раздражает, но и делает вас более уязвимым для COVID-19. Потому что вам приходится трогать маску, протирать очки, лишний раз прикасаться к лицу руками и т.д. В интернете обсуждают различные способы избавится от этого эффекта. Мы решили протестировать пять наиболее популярных из них.

Подворачиваем верхний край маски внутрь

Этот способ позиционируется экспертами из интернета, как простое и гениальное изобретение сотрудников Департамент полиции Токио. Суть лайфхака состоит в том, что необходимо подвернуть верхний край маски внутрь. При этом якобы внутри маски создается дополнительный барьер, который не дает выдыхаемому воздуху подниматься наверх и затуманивать ваши горизонты.

Однако, сколько я ни подворачивал маску, но никакого ощутимого эффекта не обнаружил. Стеклышки затуманивались и в помещении и на улице - способ не работает! Может быть потому что он годится только для настоящих самураев?

Обрабатываем стекла сухим мылом

Другие народные умельцы ищут спасительный выход в изучении “Инструкции по изготовлению на местах упрощенной маски-противогаза УМП-4.” Она была издана в Советском Союзе еще в 1943 и специалисты Главного управления местной противовоздушной обороны НКВД СССР рекомендовали: “Для предохранения стекол от запотевания нужно нанести на них перед надеванием УМП-4 мыльную пленку (Сухим кусочком мыла наносят несколько штрихов на внутреннюю поверхность стекол и слегка растирают их пальцем)”. Я от души натер очки туалетным мылом серии “Баланс и мягкость” и сделал богатырский выдох - на долю секунды стекла помутнели, но тут же прояснились. Специалисты советской противовоздушной обороны дело говорили! Правда линзы немного утратили идеальную прозрачность, но это, как говорится, мелочи жизни.

Втираем в очки гель для мытья посуды и мыльный раствор

Этот способ является модификацией лайфхака №2, но активно упоминается в зарубежных интернетах и пропагандируется нашими умельцами. Более того, этому приему посвящено целое исследование британских ученых. Технология имеет два варианта. В первом случае надо ополоснуть очки мыльным раствором, а затем высушить и протереть мягкой тканью. При этом на поверхности должна образоваться тонкая пленка, она снижает поверхностное натяжение и предотвращает образование тумана. Для начала я попробовал вспенить жидкое мыло - никакого эффекта! А вот обычный мыльный раствор оказался эффективен (только он должен быть достаточно насыщенным). Но мне показалось, что сухое мыло из лайфхака №2 работало лучше.

Второй вариант технологии состоит в том, чтобы втирать в линзы капли моющего средства. В моем случае это был гель АОS. Уж что-что, а умение втирать очки - в России это искусство, которое передается от поколения к поколению. Лично мне удалось добиться превосходного результата. Для лучшего эффекта желательно процедуру повторять дважды.

Приклеиваем маску пластырем

Тут уже нет никакой химии - чистая механика! Берем медицинский пластырь и тупо приклеиваем верхнюю часть маски к лицу. Таким образом теплый воздух не может подняться вверх и осесть на линзах очков. Что тут сказать? Эффективность способа - 100 процентов! Используйте на здоровье, если вас не смущает белая полоса поперек физиономии (эксперты рекомендуют пластырь телесного цвета, но у меня такого не оказалось). Кроме того, ощущение, что у тебя на лице что-то наклеено - не самое комфортное. А когда будете отдирать пластырь, то узнаете, что в верхней части лица колосится мелкая растительность, которую вы раньше не замечали.

Спрей-антифог

А это, между прочим, уже космические технологии. Этот метод был разработан специалистами НАСА в середине 60-х годов прошлого века. Астронавт Юджин Сернан во время выхода в открытый космос обнаружил, что на визоре шлема образуется конденсат. В результате химики создали противотуманное средство которым астронавты обрабатывали свои шлемы перед выходом в открытый космос. Затем изобретение спустилось с небес на землю: антифог-спреи используют хоккеисты, чтобы не потели популярные сегодня пластиковые визоры. Мотоциклисты обрабатывают такими средствами стекла шлемов. Спрей неплохо защищает очки. Недостаток метода в том, что за баллончик спрея придется выложить рублей триста.