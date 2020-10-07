В Германии ответили Навальному, призвавшему Запад ввести санкции против поддерживающих российского президента

Алексей Навальный Фото: Евгения ГУСЕВА

В интервью немецкому изданию Bild находящийся в ФРГ Алексей Навальный заявил, что западные страны должны ввести санкции, включая запрет на въезд на территорию ЕС, против всех, кто поддерживает российского президента.

В качестве примера он привел музыканта и дирижера Валерия Гергиева. Свой выбор Навальный объяснил тем, что «Гергиев поддержал Путина на выборах».

Интервьюируемый признал, что «таких людей в России много».

Но кандидатура Гергиева не случайна: он руководит Мюнхенской филармонией. И, следуя логике Навального, «таким людям, как он, должен быть закрыт въезд в ЕС».

В самой Германии возмутились требованиями россиянина. «Немецкая волна» даже обратилась за комментарием к советнику по культуре мэрии Мюнхена Антону Библю.

Тот ответил: «Перемены начинаются со взаимопонимания. Поэтому мы придерживаемся нашей прежней позиции, согласно которой мы как демократическое общество не должны отказываться от диалога. В том числе, и даже особенно тогда, когда речь идет о точках зрения, которых мы не разделяем».

«Свобода мнения - высшее благо, и она включает в себя право людей на обладание политической позицией. Пока это остается в рамках наших законов, это не должно подвергаться санкциям», - заключил чиновник.