Ответ коронавирусу и безработице - новая программа профессиональной переподготовки

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Программа стартовала 2 октября в одном из коллдежей Ростове-на-Дону в присутствии премьер-министра Михаила Мишустина. О программе рассказала заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская

- Не проще было бы расширить вашу программу переобучения граждан в возрасте 50+? И обучать не 25 тысяч человек в год, а, скажем, 125 тысяч...

- У этих программ немного разное назначение. Программа «50+» ориентирована на решение человека. Он выбирает ту профессию, или ту компетенцию, которая ему кажется нужной и важной в его дальнейшем развитии.

А в программе переподготовки, связанной с коронавирусом, все-таки, часть решения - за регионом, потому что регион предлагает тот перечень профессий, которые будут востребованы на его территории.

Новая программа была разработана в конце весны. Она входит в план мероприятий по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии. И один из очень важных пунктов – это восстановление ситуации на рынке труда, обеспечение занятости тем гражданам, которые либо потеряли работу, либо оказались под угрозой увольнения, а также тем, кто только начинает свой трудовой путь. Вот три категории участников. От каждого региона зависит кто еще может стать участником программы. Например, не только выпускники, но и те, кто учится на последних курсах.

- Чем им поможет программа?

- Она дает возможность в очень короткие сроки, а это несколько недель, пройти подготовку или переподготовку по предложенной в регионе компетенции. И получить либо новую профессию, либо дополнительную квалификацию, которая позволит найти работу, упрочить шансы на трудоустройство. Связано это еще и с тем, что из-за ограничений, связанных с коронавирусом, конечно, поменялась ситуация в экономике регионов. Какие-то сферы уменьшили количество мест, поменялась ситуация по вакансиям. В каких-то, наоборот, больше стало спроса и рабочих мест. И в этой меняющейся ситуации очень важно предложить людям именно те навыки, которые потребуются в экономике на сегодняшний момент. Поэтому эта программа имеет ярко выраженную региональную специфику. У всех регионов ситуация очень сильно отличается.

Обучение будет проходить именно по тем профессиям, которые востребованы в конкретном регионе. Каждый регион определяет этот перечень востребованных компетенций. По этому перечню предлагаются программы профессиональной подготовки Ворлдскиллс Россия и, соответственно, люди, попадающие в одну из этих категорий, выбирают себе программу, по которой они хотят обучаться. Большинство программ предполагает, что специальность у человек может получить «с нуля» либо освоить дополнительный профессиональный навык.

- А почему это бесплатно?

- Правительство выделило на программу целевые средства из резервного фонда, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы люди не оказывались в сложной жизненной ситуации, не попадали в ряды безработных. Это, действительно, мера поддержки, которая направлена на восстановление стабильной ситуации на рынке труда.

Так же, как два года назад были выделены средства на поддержку граждан 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста. Была запущена специальная федеральная программа профессиональной переподготовки этой возрастной категории. И уже в этом году она стала очень популярной. То есть я хочу сказать, что опыт обучения людей 50+ по стандартам Ворлсдкиллс оказался очень успешным.

- А как же записаться на программу Ворлсдкиллс Экспресс?

- Шаг номер 1: заходите на сайт «Работа в России» - это общероссийская база вакансий. На первой страничке висит баннер о записи на программу. Переходите по ссылке, попадаете на сайт для записи.

На него также можно сразу зайти, набрав в строке браузера express.worldskills.ru.

Шаг 2: выбираете регион, в котором планируете обучаться. Он, кстати, может не совпадать с местом проживания, потому что кто-то планирует переехать. Поэтому ориентируйтесь на то, где вы планируете дальше работать.

Шаг 3: видите все профессиональные компетенции, которые вам предлагают в выбранном регионе.

Шаг 4: Выбираете нужную компетенцию, оставляете заявку. Ее проверяют в течение буквально нескольких дней, после чего вы получаете информацию о том, когда начнется обучение.

- А можно ли пройти обучение в одном городе, а получить работу в другом?

- Конечно. У нас даже на портале «Работа в России» предлагаются вакансии во всех регионах, то есть, вы можете выбрать любой регион, если у вас есть интерес к определенной работе, к определенной профессии.

- Что делать, если не очень удобно по времени и расстоянию ездить учиться?

- Вы можете выбрать дистанционную программу. Из 171 компетенции

40 доступны в дистанционном формате. Если вам удобнее учиться, не выходя из дома, то выбирайте такую компетенцию.

- Что делать, если заявку подал, а в ответ - тишина?

- В программе участвуют все 85 регионов Российской Федерации. В каждом власти региона определили так называемого регионального оператора, который отвечает за обучение. Поэтому, если вдруг возникли проблемы, в первую очередь обращайтесь к нему. Если и его ответ вас не устроит, обращайтесь в Союз «Молодые профессионалы ( Вордлскиллс Россия)». Все контакты есть на сайте. Мы поможем. Главное, действуйте оперативно. Такие ситуации уже возникали из-за подачи заявки, и мы всем помогаем.

- Достаточно ли нескольких недель, чтобы освоить новые навыки?

- Очевидно, что за короткое время мы не подготовим специалиста пятого или шестого разряда. Но мы даем человеку профессиональную базу, которая позволит ему начать работать и двигаться дальше - накапливать опыт, профессионально расти.

А программа повышения квалификации дает человеку тот дополнительный навык, которого ему не хватает в его основной профессии. Например, человек – прекрасный педагог, а никогда не работал над созданием страницы в интернете. А ведь это требуется сейчас от многих педагогов. Получив этот навык, он получит больше возможностей.. Мы как раз и стараемся дать те дополнительные навыки, которые нужны для трудоустройства.

- Вы и Ваши коллеги обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с инициативой распространить в колледжах и техникумах демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. Что это такое и зачем?

- Демонстрационный экзамен уже несколько лет проводится в организациях среднего профессионального образования в качестве итоговой аттестации. Это выполнение реальных практических заданий в реальных производственных условиях или в имитирующих реальные производственные условия. Задача заключается в том, чтобы студент на выходе не рассказал, а показал, что он умеет делать.

Оценивают выполнение независимые эксперты. Это не преподаватели, которые учили студента, а представители будущих работодателей или других образовательных организаций, которые оценивают по модели, разработанной ВорлдскиллсДля Ворлдскиллс это стандартная практика. Демонстрационный экзамен сдают и все слушатели программы «50+», и мастера производственного обучения, которые повышают квалификацию по программе «5000 мастеров» и все остальные, кто обучается по программам Ворлдскиллс.

Для работодателя это возможность увидеть, как мы говорим, товар лицом. Не нужно смотреть диплом, читать работы, которые писал выпускник. Ты видишь, что он умеет делать. И можешь тут же его пригласить на работу.

Демонстрационный экзамен проходит не везде. Поэтому суть предложения в том, чтобы распространить модель сдачи такого экзамена на все специальности профессионального образования. И предложила эту идею, кстати, преподаватель из Ростова-на-Дону, которая одновременно является и работодателем – владельцем студии веб-дизайна.

- А колледжи и техникумы справятся с этой задачей, если распространить по всей стране?

- Это вполне решаемо, потому что сразу облегчается задача подготовки выпускников под запросы рынка труда. Не надо строить прогнозы – нужно просто показать выпускников и получить от работодателя отклик, который поможет понять, как настроить нужные квалификации под запросы рынка.

- Как работодатель может это увидеть?

- Во-первых, у всех колледжей есть социальные партнеры, то есть, работодатели, с которыми они тесно работают и в процессе подготовки, и в организации практики, и в демонстрационном экзамене. Во-вторых, в движении Ворлдскиллс Россия - около 60 тысяч экспертов, из них почти четверть – это представители работодателей, которые находят время на один-два дня оторваться от работы и придти на демонстрационный экзамен. Для них это, повторюсь, хорошая возможность посмотреть товар лицом. :

- А если студент не сдал демонстрационный экзамен. Что будет?

- Помните, как шутят в «Поле чудес»: играл, но не угадал ни одной буквы? Вот у нас нет такого сюжета. Если ты приступил к выполнению задания, то уже сдал. Другой вопрос, сколько баллов ты набрал. В этом особенность демонстрационного экзамена, он – зеркало профессиональных навыков человека, которое отражает его личный уровень относительно эталона, как правило, недостижимого…

- Насколько объективна оценка?

-Минимальное количество оценивающих экспертов не менее трех. Это значит, что итоговая оценка будет складываться из оценок независимых друг от друга людей. А еще особенность в том, что каждый человек за время экзамена получает не одну, а примерно 250-300 микрооценок разных элементов выполнения задания. Стандарты Ворлдскиллс предусматривают оценку даже таких «мелочей», как, например, человек располагает инструмент на рабочем месте. Совокупность детальных микрооценок и дает итоговый результат, который подстроить физически невозможно, потому что это не дадут сделать четкие критерии.

- Результаты экзамена где-нибудь фиксируются?

- В скиллс-паспорте. Мы подписали соглашения с более чем 80 компаниями о том, что они признают этот документ в качестве основания приема на работу. Причем, среди них есть и госкорпорации, и частные компании.

Каждый выпускник, который сдает демонстрационный экзамен, может при поиске работы разместить на портале «Работа в России» свой скиллс-паспорт.

Мы считаем, что это правильный путь, потому что чем больше работодатель знает о будущем работнике, тем проще ему принять решение.

Понятно, что вы проходите обучение и сдаете экзамен не ради оценок. Если вы хотите получить практические навыки, то имеет смысл пройти подготовку по стандартам Ворлдскиллс. И вы бесплатно получите способность быть эффективным на любом рабочем месте. При условии, конечно, что будете усердны при обучении. Современное оснащение колледжей и вузов, входящих в инфраструктуру Академии Ворлдскиллс Россия, и короткие программ профподготовки дадут вам хорошие шансы на современном сложном рынке труда.