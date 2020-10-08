Итоги первого года работы в новом концепте подвела «Пятёрочка»

Как обычно, обновлённая концепция строится на ключевых ценностях «Пятёрочки»: самая свежая и качественная продукция, удобство совершения покупок, забота о сообществе и низкие цены – и помогает сети заслужить доверие своих гостей. С момента предыдущего концептуального обновления торговой сети прошло шесть лет, и многие тенденции успели поменяться. Создатели идеи нового концепта постарались учесть современные тренды в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей.

«Действительно, наши основные ценности – это забота о сообществе, удобство магазинов и комфорт покупателей, максимальная свежесть продуктов, а также низкие цены, – отмечает генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. - С открытием каждого нового магазина в обновлённой концепции мы получаем всё больше положительных откликов от наших гостей и сотрудников. Мы проделали большую работу и не собираемся останавливаться на достигнутом. Будем дальше идти к своей цели – завоевать доверие каждого жителя нашей страны».

В обновлённых магазинах главный фокус сделан на свежей продукции. Категория «фреш», увеличившись почти в два раза, занимает теперь около половины торгового зала. Именно на «фреш-арене» организована выкладка овощей и фруктов и части продуктов с короткими сроками годности. Вместе с этим в новой «Пятёрочке» представлен большой ассортимент готовой продукции (food-to-go и ready-to-eat) и оборудована отдельная зона с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком. Здесь также совершенно бесплатно можно зарядить гаджеты. А еще в большинстве новых «Пятёрочек» есть собственные пекарни, которые позволили существенно расширить линейку свежих хлебобулочных изделий. И это – тоже требование времени и пожелания покупателей.

Вполне естественно, что новая концепция торговой сети подразумевает множество технологичных решений. Поэтому в обновленных «Пятёрочках» появляются все больше электронных ценников, которые позволяют избежать неточностей в ценах. Энергоэффективное холодильное оборудование помогает более правильно и качественно хранить продукты, а кассы самообслуживания берегут и экономят время гостей. Кроме того, они снижают нагрузку на кассиров в часы пик и являются способом бесконтактной оплаты, что стало очень актуально в текущих условиях.

В обновлённых «Пятёрочках» представлены многоразовые сумки для продуктов и мешочки для фруктов и овощей, а плафоны для ламп и покупательские корзины изготовлены из переработанного пластика. Это - реализация различных экоинициатив в рамках стратегии устойчивого развития. В дизайне интерьера и экстерьера торговых объектов стараются использовать натуральные материалы (эконаправленность подчёркивает использование дерева в оформлении входа и внутри магазинов), здесь преобладает тёплая цветовая гамма.

Торговое пространство и навигация тоже организованы для обеспечения максимального удобства с учётом основных потребностей гостей магазинов и их покупательских предпочтений. Так, свежая и готовая продукция представлена сразу после входа. Товары же, обычно закупаемые впрок, расположены по периметру торгового зала и скомпонованы по принципу смежности. В появившейся «сезонной зоне» ассортимент регулярно обновляется, как минимум, раз в две недели в зависимости от времени года, ближайших праздников и т.п.

Сотрудники, также как и покупатели, позитивно восприняли обновление. Они отмечают, что более удобными и эргономичными стали служебные помещения. Это – одна из причин снизившейся в магазинах в новой концепции текучести кадров.

Особо отметим, что дизайн обновлённой «Пятёрочки» собрал немало наград. Так, его признали лучшим на премии Best for Life Design Award 2019. Первый же магазин в новой концепции назван лучшим по внедрению инноваций среди торговых сетей на премии «Время инноваций 2019». Он стал единственным российским проектом, попавшим в Toп-30 магазинов, которые необходимо посетить в 2020 году, от IGD RetailAnalysis. Также он занял 2-е место в престижной премии POPAI RUSSIA AWARDS 2020 в номинации «Shop Design. Пространственные решения и дизайн магазинов».

Торговая сеть «Пятёрочка» не собирается останавливаться на достигнутом. В планах - продолжение обновления: все вновь открывающиеся магазины будут оформлены в новой концепции.

КСТАТИ

Индекс Net Promoter Score (NPS), который называют еще индексом потребительской лояльности, в магазинах новой концепции в 1,5 раза выше, чем в универсамах предыдущего концепта. Кроме этого, магазины в новой концепции демонстрируют более высокий показатель сопоставимых продаж – более 10%. Объекты в новой концепции уже обеспечивают около 10% оборота сети.