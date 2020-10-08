Сегодня в полночь Кремлевские куранты на время замолчат, а часы на Спасской - остановятся

Сегодня в полночь Кремлевские куранты на время замолчат Фото: Shutterstock

Несколько минут назад отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации прислал в «Комсомольскую правду» информационное сообщение следующего содержания:

«В связи с дооснащением звонницы курантов Спасской башни Московского Кремля новыми колоколами и последующей настройкой их звучания, с 00.00 9 октября 2020 г. и до окончания работ часы и колокольный бой на Спасской башне будут отключены».

Современные Куранты установили на Спасскую башню Кремля в 1852 году. Впервые куранты установили на башню Московского Кремля в 1404 году, но затем несколько раз заменили. С 1851 года куранты останавливались всего один раз - во время революции 1917 года, когда при штурме Кремля пострадала Спасская башня.

Часовой механизм весит 25 тонн и состоит из нескольких тысяч деталей. Кремлёвские часовщики каждые три года чистят пружины Курантов и проверяют все механизмы.