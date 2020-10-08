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Наука

Рвануло с небывалой силой: взрыв в Бейруте признан самым мощным в истории из неядерных

Мощность взрыва составила 5 процентов от взрыва атомной бомбы в Хиросиме
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Казалось, что на Бейрут была сброшена атомная бомба.

Казалось, что на Бейрут была сброшена атомная бомба.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты по взрывам (Blast and Impact Engineering Research Group) из Университета Шеффилда (University of Sheffield) подсчитали: взрыв в Бейруте, который грянул 4 августа 2020 года, за несколько миллисекунд высвободил колоссальное количество энергии - 1 Гигаватт-час (1000000 кВт-ч). Его сила составила примерно 1100 тонн в тротиловом эквиваленте – это порядка 5 процентов той, с которой взорвалась атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 9 августа 1945 года. Таким образом, катастрофа в Бейруте стала самой мощной из числа неядерных когда-либо случавшихся в мире за всю его историю. О чем исследователи сообщили в журнале Shock Waves, ссылка на который имелась в пресс-релизе университета.

Иллюстраия из научного отчета. Точками помечены места, запечатленные на видео, которыми исследователи пользовались, оценивая мощность взрыва.

Иллюстраия из научного отчета. Точками помечены места, запечатленные на видео, которыми исследователи пользовались, оценивая мощность взрыва.

Напомню, 4 августа 2020 года в Ливане в морском порту Бейрута в результате пожара взорвались удобрения, хранившиеся на складе - 2750 тонн аммиачной селитры. Вспышка была словно бы от ядерного взрыва. И поднявшееся облако приняло вид ядерного гриба.

Чудовищные разрушения, вызванные взрывной волной - почти как в Хиросиме, были хорошо видны из космоса. Их фотографировали и спутники Роскосмоса и NASA.

Разрушения, вызванные взрывом на фото NASA из космоса - отмеченые красным.

Разрушения, вызванные взрывом на фото NASA из космоса - отмеченые красным.

Бейрут до и после взрыва на снимках со спутников Роскосмоса.

Бейрут до и после взрыва на снимках со спутников Роскосмоса.

Кстати, аналогичная катастрофа произошла в Техасе в местном порту 16 апреля 1947 года. Её причиной тоже стал пожар. Возгорание возникло на борту сухогруза «Гранкан», в трюмы которого успели наложить 2300 тонн аммиачной селитры. Она взорвалась. С ужасающими последствиями. Тогда думали, что мощнее взрыва и быть уже не может. Одно ошиблись. Спустя 73 года история повторилась с еще большей силой. Никто ничему не научился.

А как у нас? Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Рязанью. Подробности тут.

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