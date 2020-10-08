«Жить (не) страшно»: К выходу готовится просветительский онлайн-курс в поддержку фонда "Вера"

Темы выбрали такие, которые волнуют каждого — но нам до сих пор трудно говорить о них. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поддержать важное дело фонда помощи хосписам «Вера», а заодно расширить свои знания и с пользой провести время - такую возможность дает благотворительный онлайн-курс «Жить (не) страшно».

Его запускает лекторий Level One. Все собранные от продажи билетов средства будут направлены в фонд «Вера» — на программы помощи неизлечимо больным детям и взрослым.

До конца 2020 года пройдут шесть лекций и публичных дискуссий - с участием специалистов по психологии, антропологии и культуре. В обсуждениях также примут участие попечители и друзья фонда — актеры Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич, режиссер Александр Сёмин, журналист Алёна Долецкая, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер.

Темы выбрали такие, которые волнуют каждого — но нам до сих пор трудно говорить о них.

- Откровенный разговор об этих темах может изменить качество нашей жизни, уменьшить страхи и тревоги, и начать жить здесь и сейчас, - надеются организаторы.

Так, первая лекция выйдет 21 октября. Эта часть посвящена сложной теме, которая касается буквально каждого человека. Почему мы боимся смерти — несмотря на то, что это естественно? На этот вопрос попробует найти ответ антрополог Константин Михайлов в лекции «Смерть: отношение в разных культурах». А на вебинаре «Как говорить с близкими о смерти» Нюта Федермессер и Александр Сёмин расскажут, как помочь человеку, который переживает утрату или тяжело болен сам.

Следующая тема курса — красота. В этот блок войдет лекция «Эволюцию красоты» от исследователя моды Тима Ильясова. А на вебинаре «Как принять себя: красота и бодипозитив» Алёна Долецкая поговорит с Александром Сёминым о стереотипах, принятии себя и о том, почему человеку важно выглядеть хорошо даже тогда, когда он сильно болен и, возможно, не встаёт уже с постели.

И наконец завершит курс тема ментального здоровья. Психиатр Илья Семеннов готовит лекцию «Как справиться с тревогой». А на вебинаре «Чувство вины: то, о чём сложно говорить» актрисы и и сопредседатели Попечительского совета фонда «Вера» Татьяна Друбич и Ингеборга Дапкунайте, расскажут, как подбирать слова, когда находишься в трудной ситуации и как повернуть чувство вины в продуктивное русло.

ВАЖНО

Записаться на лекции и вебинары можно на сайте лектория Level One. Если вы не успеваете к началу мероприятия - ничего страшного, все материалы курса можно будет посмотреть также в записи, доступ к ним открыт до конца года.

Поддержать фонд «Вера» можно не только слушая лекции. Фонду очень важна любоая помощь. Сделать разовое пожертвование или подписаться на ежемесячные переводы можно на сайте help.hospicefund.ru.

Фонд «Вера» поддерживает хосписы по всей стране, обучает персонал, адресно помогает неизлечимо больным взрослым и детям. С 2006 года он содействует системному развитию паллиативной помощи в России, чтобы каждому была доступна профессиональная и милосердная помощь в конце жизни. "Чтобы у каждого была жизнь — на всю оставшуюся жизнь" - так говорят в фонде.