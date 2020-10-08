Президент Казахстана проверил готовность страны ко второй волне пандемии

Фото: akorda.kz/ru.

По мере наступления осенних холодов, чреватых вспышками простудных заболеваний, ряд государств возвращается к жёстким карантинным мерам, цель которых – не допустить дальнейший рост заболеваемости коронавирусом, который зафиксирован практически повсеместно. Бельгия стала одной из первых стран Европейского Союза, в которой на фоне роста заболеваемости Сovid-19 вводятся ограничения общественной жизни. В ближайшие четыре недели в публичных местах вновь запрещено собираться группами более 5 человек, в закрытых помещениях могут одновременно находиться не более 100 человек, на уличных мероприятиях - в пределах 200 и обязательно в масках. На шоппинг в торговых центрах каждому клиенту отводится не более 30 минут. В Антверпене введён комендантский час: запрещено выходить в город без веских оснований с половины одиннадцатого вечера до шести утра. Ограничения ужесточаются также в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, других европейских государствах. На внеплановые двухнедельные каникулы отправлены московские школьники.

Казахстан не стал исключением из этой тенденции. В стране принимаются меры, призванные уменьшить эффект от повторного роста заболеваемости и встретить во всеоружии новую волну пандемии, если она случится. Этому было посвящено совещание, которое провёл президент республики Касым-Жомарт Токаев. На совещании также выступили премьер-министр Аскар Мамин, министр здравоохранения Алексей Цой, главы нескольких регионов и городов.

Фото: akorda.kz/ru.

«Мы должны знать точную картину»

Президент Казахстана отметил снижение объёмов тестирования. «В среднем проводится 18 тысяч исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тысяч, - сказал Токаев. - Загруженность лабораторий составляет 40%. Кроме того, мы не добились выравнивания объёмов в региональном разрезе. По состоянию на 5 октября нынешнего года в расчёте на 100 тыс. населения минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровень — в Атырауской, Западно-Казахстанской областях. Максимальное количество исследований проводилось в июне этого года —33 тысячи исследований в сутки, 5 октября 2020 года было проведено почти 11 тысяч исследований. В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину».

Президент Казахстана распорядился принять меры для увеличения объёмов тестирования, отметив, что стоимость тестирования доходит до 18 тыс. тенге (более 3 тыс. рублей). «Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Необходимо также добиться значительного снижения цен на защитные маски, заявил президент Казахстана. Он сослался на Россию, где средняя цена медицинской маски вдвое ниже, чем в Республике Казахстан. «Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты», - акцентировал Токаев.

Он также отметил необходимость поддержки медицинских работников. «В условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. Именно они, а не лекарства и аппаратура, — наш главный ресурс. Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 миллиардов тенге (более 27 млн. рублей). Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся парламент. На местах продолжаются «игры с цифрами» по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация. Тем более главврачи пытаются корректировать учёт рабочего времени не в пользу медиков. В то же время медики не должны выпрашивать положенные им деньги», - жёстко заявил глава республики.

Он отметил, что по состоянию на 30 сентября от коронавируса умерло 182 медицинских работника Казахстана, а пособия выплачены лишь 37 семьям, и это «абсолютно недопустимая ситуация».

Токаев отмечает «перегибы» в исполнении ряда своих поручений. Например, замедление процесса цифровизации здравоохранения, который, по мнению главы страны, вызван несогласованностью действий государственных органов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Президент поручил правительству и своей администрации решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Зерна собрано на 34% больше, чем в 2019 году

Ухудшения эпидемиологической ситуации в сопредельных с Казахстаном государствах заставляет усилить контроль на границе. «Нужно вернуть жёсткий режим эпидемического контроля в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, наладить экспресс-тестирование лиц, пребывающих из «красных зон». Правительству надлежит тщательно изучить варианты оптимизации дорожного сообщения с зарубежными странами, особенно находящимися в зоне неблагоприятной ситуации» - распорядился президент Казахстана.

Помимо этого, крайне важно не допустить срыва работы служб жизнеобеспечения и предусмотреть меры по их бесперебойному функционированию. Региональные власти должны обеспечить готовность ТЭЦ, водоканалов, крупных предприятий с учётом возможного ухудшения эпидемиологической обстановки.

Особого внимания требуют вопросы продовольственной безопасности и цен на социально значимые товары. В этой области ситуация тревожная - вспышка птичьего гриппа выявила уязвимость продовольственной отрасли. Токаев сообщил, что падеж птиц достиг порядка полумиллиона голов. «Здесь мои претензии адресуются в первую очередь Министерству сельского хозяйства. Наряду с ветеринарными мерами необходимо проработать экономические инструменты по поддержке сельчан, восстановлению поголовья птиц во дворах и на птицефабриках», - сказал глава государства.

При этом Токаев отмечает, что к настоящему моменту практически завершена уборка урожая зерновых культур, зерна собрано на 34% больше, чем в прошлом году. Теперь необходимо обеспечить хранение собранного урожая и помочь фермерам со сбытом за рубеж.

При этом президент Казахстана обратил внимание на рост цен на социально значимые продовольственные товары, с начала года он составил 4%, а хлеб и молоко подорожали на 8%. Он поручил главам регионов своевременно формировать запасы продовольственных товаров в необходимых объёмах, а также сдерживать цены. Кроме того, правительству следует разработать комплекс мер по укреплению ветеринарной службы.

Фото: akorda.kz/ru.

Критическая важность обратной связи с гражданами

Президент Республики Казахстан подчеркнул, что его страна, как и другие государства, «переживает беспрецедентный кризис». Тем не менее, критического спада экономической активности удалось избежать – «правительство хорошо поработало». Им были предприняты необходимые шаги по стимулированию бизнеса и оказанию помощи уязвимым группам населения, высокую оценку действия кабинета министров Казахстана не так давно дал Всемирный банк.

Однако надвигающаяся вторая волна пандемии во всем мире диктует новые задачи, и правительство должно иметь ресурсы для продолжения антикризисных мер в следующем году. «По моему поручению подготовлен комплексный план реагирования на случай ухудшения социально-экономической обстановки и новой волны коронавирусной инфекции. Однако сегодняшние тревожные реалии, в частности, усиление санкционного давления на Россию, обострение ситуации в Закавказье, соседних государствах, другие внешние факторы требуют адекватного учёта в наших антикризисных планах и прогнозах. Правительству совместно с Нацбанком следует актуализировать план и внести его на согласование в администрацию до конца октября», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил «критическую важность» коммуникаций и обратной связи с гражданами страны. «Практика уже показала, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей. Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер. По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жёстких ограничительных мер в этом году. Нужно бороться с пандемией вместе», - заключил Касым-Жомарт Токаев.