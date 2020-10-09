Обзор методов тестирования на COVID-19: предупрежден – значит вооружен!

Дети отправлены на двухнедельные каникулы, не менее 30% сотрудников столичных предприятий вновь переведены на удаленную работу, приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров в общественном транспорте.

Столичный градоначальник Сергей Собянин призвал москвичей с пониманием отнестись к решениям, которые принимаются для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, соблюдение масочного режима и других требований поможет приостановить нарастающую волну эпидемии.

При этом, судя по всему, и федеральные, и региональные власти надеются не допустить возвращения к полному локдауну, который может стать очередным ударом для бизнеса и доходам граждан.

О важности тестирования

Пока первая в мире зарегистрированная вакцина Sputnik V проходит третью фазу клинических испытаний, которые должны окончательно подтвердить ее эффективность и безопасность против новой коронавирусной инфекции, одним из главных инструментов борьбы с пандемией остается качественная и своевременная диагностика заболевания.

Знать свой COVID-статус сегодня, как никогда, важно, особенно если вы продолжаете вести активный образ жизни. Это поможет защитить себя, своих близких и просто окружающих людей из так называемых групп риска (пожилых людей, хроников, беременных женщин), с которыми вы можете столкнуться, например, в супермаркете или в очереди в поликлинику.

Однако у простого обывателя здесь возникает множество разумных вопросов. Кому и с какой периодичностью необходимо сдавать такие тесты? На каком виде исследований остановиться (на сегодняшний день Росздравнадзором зарегистрировано уже почти две сотни диагностических тестов на ковид)? В каком случае тест можно сдать бесплатно по ОМС, а в каком имеет смысл обратиться в платную лабораторию? Насколько в принципе результаты тестирования достоверны?

Обнаружить следы вируса

Давайте попробуем вместе последовательно разобраться в способах забора анализов и методах лабораторной диагностики SARS-CoV-2.

Прежде всего надо сказать, что все классические тесты на SARS-Cov-2 делятся на две большие категории:

- Первая группа тестов нацелена на обнаружение генетического материала (РНК) вируса.

- Вторая группа – это тесты на определение антител.

Начнем с первых. Для обнаружения РНК вируса преимущественно применяется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР), чуть реже - метод изотермической амплификации. Эти виды диагностики нужны для того, чтобы определить, болен ли человек коронавирусом в настоящий момент.

Согласно временным рекомендациям Минздрава России, ПЦР-тестирование является обязательным и бесплатным для: 1) прибывающих из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний; 2) тех, кто имел контакты с больными COVID-19; 3) пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония»; 4) работников медицинских организаций (не менее одного раза в неделю); 5) лиц старше 65 лет с признаками респираторных заболеваний и еще для некоторых категорий граждан.

Кроме того, если у вас появились симптомы ОРВИ в любой другой ситуации, то стоит позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом для проведения тестирования.

Каждые две недели тестировать на коронавирус методом ПЦР не менее 10% сотрудников, которые ходят на работу, также обязаны столичные работодатели. Такие анализы обычно берутся непосредственно в офисе, а затем отправляются в лабораторию.

В частных клиниках и лабораториях ПЦР-анализ могут сдать только люди, не имеющие явных симптомов ОРВИ и не контактировавшие в последнее время с больными с подтвержденным COVID-19.

Поэтому к ним для сдачи ПЦР преимущественно обращаются люди, которым по тем или иным причинам нужна официальная справка, подтверждающая, что они не больны ковидом.

Биологическим материалом для ПЦР-исследования является отделяемое из носоглотки и ротоглотки.

При этом корректность результата во многом зависит от правильности подготовки к тестированию и забора материала.

Поэтому примерно за три часа до анализа не рекомендуется есть или чистить зубы. Чтобы взять мазок, врач должен провести по вашему нёбу и внутренней поверхности носа специальной стерильной палочкой, запечатать образец в контейнер и отправить на исследование в специальную лабораторию.

При использовании метода ПЦР исследование длится несколько часов, но пациенты, как правило, получают результаты анализа на руки в течение 1–3 дней.

Диагностика методом изотермической амплификации требует меньше времени.

Экспресс-тестирование для определения присутствия в организме вируса на сегодняшний день применяется, например, в аэропорту Шереметьево, для прилетающих из-за рубежа, а также используется в некоторых родильных домах при поступлении рожениц.

Болел или не болел?

А теперь чуть подробнее поговорим о тестах на определение антител.

Этот вид диагностики является вспомогательным для диагностики текущей коронавирусной инфекции, а также позволяет определить, встречался ли человек с ней ранее.

Сам вирус такие тест-системы не ищут. Они ищут антитела (IgА, IgМ, IgG) к белкам нуклеокапсида и оболочки вируса.

Антитела класса A (IgA) начинают формироваться и доступны для детекции примерно со 2 дня от начала заболевания, достигают пика через две недели, но долго не сохраняются. Антитела класса M (IgM) начинают выявляться примерно на 7-е сутки от заражения, достигают пика через неделю и могут сохраняться в среднем до 6 недель. Примерно со 2-3-й недели или ранее определяются антитела класса G(IgG).

Кровь на антитела берут из вены (в лаборатории, офисе или дома), как правило, без привязки к приему пищи.

Массовое тестирование на антитела полезно преимущественно с точки зрения сбора статистических данных, оно помогает эпидемиологам понять, сколько людей уже реально переболело в конкретном регионе и какие группы населения могут быть потенциальными переносчиками коронавирусной инфекции.

Однако основной недостаток таких тест-систем заключается в том, что они могут гарантированно подтвердить лишь сам факт встречи организма с вирусом, но не наличие сформированного протективного иммунитета.

Истинные «охотники за коронавирусом»

Сейчас уже достоверно известно, что иммунитет к SARS-CoV-2, особенно после перенесенного в легкой форме заболевания, может оказаться нестойким. И в России, и за рубежом уже есть официально зарегистрированные случаи повторного заражения.

Но отчаиваться не стоит. Нужно просто лучше понять, каким образом SARS-CoV-2 атакует организм, и иметь в виду, что не все вырабатываемые антитела одинаково полезны в борьбе с ним.

Итак, атака вируса начинается с того, что он связывает свой S-белок с белками человеческой клетки и, таким образом, обманывая рецептор, проникает вовнутрь. Если быть чуть точнее, надо сказать, что вирус контактирует с клеткой не всей поверхностью белка, а только его концом, так называемым рецептор-связывающим доменом (Receptor-binding domain, или RBD). Под микроскопом этот домен напоминает те самые шипы, делающие вирус похожим на солнечную корону во время затмения.

Актуальные исследования показывают, что все анти-RBD антитела, вырабатываемые при естественной встрече с коронавирусом, являются вируснейтрализующими. Они блокируют попадание вируса в клетку, нарушив его контакт с клеточным рецептором, и могут защитить уже переболевшего от повторного заболевания.

Тем не менее анти-RBD антитела могут не выработаться в достаточном количестве в результате перенесенного заболевания, а со временем их концентрация в плазме и вовсе снижается. Поэтому даже если вы знаете наверняка, что вы или члены вашей семьи уже болели коронавирусом или у вас есть положительный результат обычного анализа на антитела IgG – это еще не означает, что вы все еще 100% защищены от повторного заражения.

Хорошая новость заключается в том, что недавно на рынке появились новые тест-системы, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, которые помогают определить наличие в крови именно вируснейтрализующих анти-RBD антител.

В то время как анализ ПЦР определяет наличие вируса в организме на данный момент, а обычное тестирование крови на наличие антител IgG и IgM позволяет сделать вывод о том, был ли у человека в принципе контакт с коронавирусом, тест-системы нового поколения Центра им. Гамалеи предметно отвечают на вопрос о том, сформирован ли в результате перенесенного заболевания протективный (защитный) иммунный ответ, который позволит человеку избежать заражения в будущем.

«По наличию антител класса M можно судить о том, что человек недавно был инфицирован вирусом. По наличию антител класса G можно говорить, что уже две-три недели прошло с того момента, как человек был инфицирован коронавирусом. Наша тест-система третьего поколения, мы ее так называем, среди всех антител класса G выявляет только те, которые непосредственно нейтрализуют вирус», – рассказывает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Мы взяли этот белок (S-белок) как мишень и при помощи иммуноферментного анализа (ИФА) ведем поиск, есть ли у человека в крови такие антитела, которые способны заблокировать проникновение вируса в клетки», – более подробно объясняет принцип работы теста руководитель лаборатории иммунобиотехнологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.

Точность таких анализов близка к 100%. Поэтому, если наличие анти-RBD антител будет выявлено, то в течение по крайней мере ближайших нескольких месяцев вы сможете спать спокойно, зная, что ковид вам не грозит.

Единственный минус заключается в том, что пока такие анализы проводятся только в некоторых частных клиниках и лабораториях Москвы и Московской области. Но в будущем они наверняка получат более широкое применение, ведь в действующей восьмой версии Временных методических рекомендаций Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» уже сказано, что проведение иммуноферментного анализа для определения анти-RBD антител рекомендуется для оценки напряженности поствакцинального протективного иммунитета.