Почему Россия осталась без импортных вакцин от гриппа и смогут ли их заменить отечественные

Во время вакцинации от гриппа в одном из медучреждений Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Все пропало! Ни в одной клинике нет зарубежных вакцин от гриппа, лучше вообще не прививаться!», - такие встревоженные сообщения сейчас встречаются в соцсетях. В откликах – бурные обсуждения: правда ли, что привычных импортных прививок днем с огнем не найти и они уже не появятся? Насколько безопасны и эффективны отечественные вакцины и можно ли среди них найти равноценную замену не доехавшим до нас зарубежным? Мы собрали самые наболевшие вопросы и обратились к экспертам.

1. Какие виды вакцин от гриппа сейчас доступны в России?

Сегодня жителям нашей страны доступны трехвалентные и четырехвалентные вакцины от гриппа, рассказал «КП» кандидат медицинских наук, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер медицина» Евгений Тимаков. По словам эксперта, такие вакцины различаются количеством антигенов, которые входят в состав препарата: соответственно, три или четыре. Поясним: антигены это соединения, на которые организм реагирует выработкой иммунитета.

- Кроме этой классификации среди типов вакцин можно выделить так называемые субъединичные нерасщепленные. Из нынешних российских это «Ультрикс» (трехвалентная вакцина) и «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная вакцина), - продолжает доктор Тимаков. - Они вызывают наилучший иммунитет ко всем составляющим вируса гриппа. Это аналог импортных вакцин типа «Ваксигрипа» (французская вакцина, которая поступала к нам в предыдущие годы. - Ред.). Однако эти вакцины чаще, чем другие, в месте инъекции вызывают покраснение и приводят к повышению температуры.

Еще есть, говоря медицинским языком, расщепленные вакцины. Они содержат меньше антигенов (считай, активных действующих веществ).

- Если «Ультрикс», к примеру, содержит 15 международных единиц и три вида антигенов гриппа, то в вакцинах «Совигрипп» и «Гриполл плюс» количество антигенов снижено до 5 международных единиц, – говорит Евгений Тимаков. - Иммунитет на такие вакцины вырабатывается слабее, он устойчив не ко всем патогенным факторам гриппа. Зато и прививочных реакций меньше, практически не бывает подъема температуры, болезненности в месте укола, головных болей.

«Совигрипп» и «Гриполл плюс» не содержат консервантов, как в импортных аналогах, но в них есть иммуностимуляторы, добавляет врач. Производители утверждают, что иммуностимуляторы позволяют получить такой же полноценный иммунный ответ, как и при большом количестве антигенов гриппа. Важно отметить, что ни одна из вакцин от гриппа не является живой, то есть не вызывает заболевания даже в слабой форме.

- Если человек болел сразу после вакцинации, надо собрать его анамнез и посмотреть, есть ли больные среди его домашних или в офисе. На самом деле заболевают люди не после прививок и не гриппом, а ОРВИ, - говорит врач-вакцинолог Евгений Тимаков.

Полный обзор видов вакцин, которые доступны сегодня в России — см. в нашей инфографике.

2. А что с зарубежными вакцинами от гриппа?

- Прошлой осенью мы начали прививать своих пациентов голландской вакциной «Инфлювак», и только в ноябре появилась французская «Ваксигрип», - рассказывает врач общей практики Европейского медицинского центра (ЕМС) Анна Кулинкович. - В этом году первой не будет точно. Вторая, возможно, появится в ноябре, сейчас идут переговоры о поставках.

Доктор Тимаков подтверждает: из зарубежных вакцин в России, скорее всего, в нынешнем сезоне прибудет французская. По его данным – в середине – конца октября.

Почему же до нас не доехали и, возможно, так и не доедут импортные препараты для прививок от гриппа?

- Есть целый букет причин, для разных вакцин они свои, – говорит генеральный директор агентства по исследованию фармацевтического рынка DSM Group Сергей Шуляк. - Возможна задержка подачи документов на разрешение для ввоза вакцины. В то же время как никогда вырос спрос на прививки от гриппа во всем мире. Кто-то считает, что вакцина от гриппа в целом повышает иммунитет и в какой-то степени способствует защите от коронавируса (исследованиями это пока не подтверждено. - Ред.). С другой стороны, есть данные, что возможно одновременное заражение вирусами гриппа и SARS-CoV-2, и такая инфекция протекает тяжелее с повышенным риском для жизни и здоровья. Поэтому прививка от гриппа особенно актуальна.

В Интернете, некоторых СМИ можно встретить версии, что отечественные лоббисты не дают импортным вакцинам пробиться к нам на рынок.

- Наше государство уже давно закупает только российские вакцины от гриппа, - напоминает Сергей Шуляк. – Импортные и так не включались в госзакупки, продавались только на коммерческой основе, их оплачивали сами граждане или работодатели. То есть государство на них средства и так не выделяло. Сложно предположить лоббирование, чтобы принудить относительно небольшую часть людей тратить свои деньги не на полюбившиеся зарубежные вакцины, а непременно вакцинироваться отечественными.

3. Какие вакцины наиболее эффективны?

Опытный врач-вакцинолог Евгений Тимаков отдает свой голос французскому «Ваксигрипу». «Это самая эффективная и проверенная вакцина из всех, представленных на рынке. Она дает хороший иммунитет на все компоненты гриппа», отмечает эксперт. Педиатр, специалист по доказательной медицине, автор телеграм-канала «Федиатрия» Федор Катасонов придерживается того же мнения: «Идеальный вариант, конечно, импортные вакцины», - написал он в колонке советов для читателей на своей странице в соцсетях, упомянув тот же «Ваксигрип», а также «Инфлювак» (которого в этом году в России не будет).

– Сейчас мы предлагаем своим пациентам только российскую вакцину Ультрикс Квадри, – рассказала «КП» врач ЕМС Анна Кулинкович. – Эта вакцина первой из четырехвалентных появилась в доступе. У нее хороший антигенный состав, нет адьювантов (вещества, которые добавляются для усиления выработки иммунитета, если в вакцине уменьшено количество антигенов, и могут усиливать постпрививочные реакции. - Ред.). В целом данный препарат для прививки от гриппа по составу идентичен импортным вакцинам и делается частично из иностранного сырья. Когда начнутся поставки «Ваксигрипа», добавим его для вакцинации.

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Чаще всего самая высокая заболеваемость гриппом приходится на декабрь, январь и февраль. На выработку иммунитета уходит как минимум две недели. Желательно привиться за месяц до начала эпидемии, говорят врачи. В крайнем случае – за две недели, то есть до середины ноября.

Во второй части нашего материала в ближайшее время на kp.ru читайте о том, насколько эффективны бесплатные прививки от гриппа, насколько в действительности различаются по степени защиты трех- и четырехвалентные вакцины и правда ли, что эффективность и безопасность российских вакцин доказаны менее убедительно, чем у французской и голландской.