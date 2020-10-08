«Без белья»: Дерзкое декольте Марии Кожевниковой вызвало оторопь

Мария Кожевникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как всегда, на красной дорожке ММКФ знаменитые красотки соревнуются в «шике-блеске» своих нарядов: у кого бриллианты дороже, у кого платье эффектнее. На сей раз, пожалуй, самым откровенным на звёздной дорожке был наряд 35-летней актрисы Марии Кожевниковой. Декольте блондинки было столь провокационным, что было понятно, что красавица рискнула надеть вечернее платье без белья. Плюс ко всему высокий разрез обнажил стройные ножки актрисы.

Мария Кожевникова на церемонии закрытия ММКФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, в похожем наряде с дерзким разрезом несколько лет назад появилась на светском рауте Анджелина Джоли. Голливудская дива, как и теперь наша Маша, так нарочито выставляла ножку в разрез, что после вечеринки у прекрасной конечности мировой звезды появился свой аккаунт в Твиттере. Так что и у Кожевниковой есть все шансы прославить свои формы в блогосфере.