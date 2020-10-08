Шокирующее видео: Дракониды нанесли удар по Мексике

Мексиканский метеорит чем-то напоминал Челябинский. Взорвлся почти столь же ярко.

Метеорит, сверкая и рассыпая искры, прочертил мексиканское небо вечером 6 октября, сильно впечатлив мексиканцев, наблюдавших его полет. На видео, которое кто-то снял, слышны их испуганные и одновременно восторженные крики.

Метеорит, в итоге, упал. Перед этим взорвался и развалившись на несколько частей. Мексиканские СМИ сообщили, что точное место удара находилось в местечке Эхидо Лазаро Карденас – в 5 километрах от Сьюдад-Виктории. Жертв и разрушений нет. Но раскаленные осколки подожгли растительность, которую вскоре потушили прибывшие пожарные.

Метеорит светился сам и оставлял за собой яркий шлейф.

По слухам, несколько осколков упали неподалеку в муниципалитетах Тулы и Сан-Карлоса. Полицейские вроде бы подобрали два осколка. Размер метеорита эксперты пока не определили. Лишь предположили, что его принес набирающий силу метеорный поток Дракониды. С 6 по 10 октября, его интенсивность как раз достигает максимума.

Метеорит светился зеленым светом, не свойственным драконидам. Они желтые. Но мелкие, а метеорит был большой.

О грядущем максимуме Драконид или Джакобинид, как их еще называют, землян предупредил Московский Планетарий.

Напомнил, что поток возник благодаря комете Джакобини-Циннера (21P/Giacobini-Zinner). Эта она намусорила. Наша планета ежегодно пересекает оставленный кометой шлейф, частички которого сгорают на высотах в 70-80 километрах примерно по десятку в час. И выпадают скромным звездным дождем. Но бывало, что дождь превращался в настоящий ливень. И количество падающих звезд превышало тысячу в час. А то и десять тысяч, как случалось в 1899, 1933 и 1946 годах. Такое вполне может произойти в грядущие ночи. Поток непредсказуем. Тем более, что его родоначальница – комета Джакобини-Циннера два года назад пролетела весьма близко от Земли и от Солнца. И, похоже, опять намусорила - пополнила поток новыми Драконидами- Джакобинидами. К ним вполне мог примкнуть и камень, упавший на Мексику – откололся от кометы. Эксперты такого не исключают. Астрономы Московского планетария рекомендуют наблюдать поток в предутренние, но еще темные часы. Смотреть надо на Северо-Запад, высоко задрав голову. Созвездие Дракона, которое дало название потоку, находится чуть левее и выше Большой Медведицы. Будет казаться, что именно из него – из созвездия Дракона – вылетают огненные струйки.

Радиант метеорного потока Драконид находится в созвездии Дракона.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Дважды открытая

Комету 21P/Джакобини-Циннера открыли два раза. В 1900 году ее обнаружил французский астроном Мишель Джакобини — увидел в созвездии Водолея. Через 13 с лишним лет — после того, как комета сделала два оборота по своей замкнутой орбите, ее заметил немецкий астроном Эрнст Циннер. Увидел уже в созвездии Щита. Думал, что открыл какую-то новую комету, а оказалось, что она та самая, обнаруженная Джакобини. Комета в итоге получила двойное название, учитывающее заслуги обоих астрономов.

Комета Джакобини-Циннера, насыпавшая вокруг Земли пыли и мелких камушков.

Период обращения кометы 6,52 года. К 2029 году из-за притяжения Юпитера он может увеличиться до 6.7 года.