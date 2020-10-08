«Нет ничего предосудительного» - Никас Сафронов отреагировал на присвоение Евгении Васильевой звания академика

Никас Сафронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Евгения Васильева помимо того, что сочиняет стихи, еще пишет картины под псевдонимом Eva. Первая выставка ее работ прошла шесть лет назад в московской галерее «EXPO-88», называлась «Цветы из неволи» и была посвящена ее аресту.

А сегодня она сообщила на своей страничке в соцсети: «Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств».

Это многих удивило. Всерьез назвать Васильеву художницей не каждый наберется смелости. Тогда за какие заслуги ее назначили почетным академиком?

- В данном случае звание не имеет никакого отношения к искусству. Огромное количество людей называются почетными академиками РАН, РАМН, РАХ и т.д. Например, режиссер Никита Михалков или Александр Стефанович - почетные академики РАХ, - говорит художник Никас Сафронов. – Я - почетный академик академии художеств Азербайджана и Украины. Почетный гражданин города Каспийска, хотя там не живу. Часто звания дают за какие-то заслуги, не имеющие прямого отношения к той или иной деятельности. Например, за меценатство. Французский орден Почетного легиона получило огромное число людей. Среди них: Александр Шохин, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Людмила Улицкая, Олег Табаков, даже Иван Поддубный…

- Вы работы Васильевой видели?

- Скорее всего, они непрофессиональные, любительские. Но это не имеют значения. Васильева может заниматься благотворительностью. Может помогать академии своими ресурсами, находить спонсоров. Я тоже академик академии художеств. Давно получил это звание за свою работу, за то, что преподавал на протяжении многих лет. Повторюсь, почетного академика Васильевой дали не за ее заслуги в области искусства, а за ее гуманитарную деятельность. В этом нет ничего скандального. Или предосудительного. С таким же успехом она могла получить звание почетного академика академии медицинских наук, если бы помогала больницам, покупая аппараты ИВЛ или маски.

Раздули скандал из-за предвзятого отношения к самой Евгении Васильевой, из-за ее прежних «заслуг», когда она работала в Министерстве обороны.

В данном случае она сделала что-то важное для академии художеств. Она женщина не бедная и могла поддержать академию финансово или подключить свои связи, полезные для академии. Вот если бы ее сделали настоящим академиком РАХ, это было бы непонятно.