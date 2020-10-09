Игорь Крутой рассказал, как Собчак едва не довела Лещенко до самоубийства

Лев Лещенко заболел коронавирусом в марте этого года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Игорь Крутой вспомнил подробности знаменитой «ковидной» вечеринки, после которой Лев Лещенко угодил в больницу с коронавирусом. По словам композитора, певец мог бы покончить жизнь самоубийством, если бы узнал, что он заразил десятки своих коллег. А именно в этом Льва Валериановича обвинила телеведущая Ксения Собчак.

В марте этого года весь цвет российского шоу-бизнеса гулял на дне рождения сестры Игоря Крутого Аллы. Побывал на ней и только что вернувшийся из США Лев Лещенко. После праздника у артиста диагностировали COVID-19 и поместили его в клинику в Коммунарке. В Инстаграме Ксения Собчак тут же написала, что Лещенко заразил коронавирусом десятки человек.

- Там никто не заразился, а Лешенко позвонил мне и сказал: „Если бы подтвердилось то, о чем Собчак написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Он воспринял это так, - рассказал Игорь Крутой в эфире youtube-шоу «Алена, блин!».

Игорь Крутой считает, что Ксения пустила слух о заражении из-за того, что ее не пригласили на день рождения. Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам продюсера, Лев Лещенко не мог смириться с мыслью, что он подверг опасности жизни других людей, особенно пожилых коллег. Однако, к счастью, тогда на вечеринке никто не заразился. Сам Игорь Крутой ранее тоже очень эмоционально отреагировал на слова Ксении о возможном заражении гостей праздника. Он предположил, что телеведущая специально пустила этот слух, поскольку ее не позвали на день рождения.

После вечеринки всем гостям Аллы Крутой пришлось сдать тест на коронавирус и сидеть дома на двухнедельном карантине. В режим самоизоляции тогда ушли сама именинница, ее брат Игорь Крутой, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Олег Газманов, певица Ани Лорак и другие гости вечера.

Тогда звезды впервые столкнулись с коварным COVID-19. А в апреле вирус сразил Надежду Бабкину, переболел ковидом и певец Стас Михайлов. Осенью началась вторая волна заболеваемости, и COVID-19 перенесли оперные певцы Анна Нетребко и Ильдар Абдразаков, выступавшие вместе на сцене Большого театра. Анна попала в больницу – по словам оперной дивы, у нее слабые легкие, поэтому возникли осложнения. Свой 49-й день рождения 18 сентября Анна встретила на больничной койке. А вот ее муж Юсиф Эйвазов перенес коронавирус на ногах и даже не заметил, что он инфицирован. Когда Нетребко заболела, он тоже сдал тест – и оказалось, что у него уже есть антитела.

Ксения Собчак написала в соцсетях, что Лещенко заразил коронавирусом десятки человек. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В больницу с бронхитом в начале сентября угодил и Дима Билан. Артист несколько раз сдавал тесты, но коронавирус у него не подтвердился. А вот у Анны Семенович нашли коронавирус, правда, болезнь она переносит в легкой форме – у нее нет ни температуры, ни других тяжелых симптомов.

Певица Анита Цой переболела коронавирусом еще летом, причем в тяжелой форме. Артистка лежала в больнице и первое время могла дышать только с кислородными аппаратами. Теперь Анита старается беречь себя и близких. Даже перед праздником в честь своей жемчужной свадьбы она обязала всех гостей сдать тесты на COVID-19. Певица и ее супруг потратили на анализы приглашенных почти 170 тысяч рублей.