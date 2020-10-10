«Сил нет, нервы не выдерживают»: Кудрявцева расплакалась и призналась, что ей очень плохо

Лера Кудрявцева призналась, что у нее нервный срыв. Фото: Инстаграм.

Еще день назад Лера Кудрявцева блистала в Крыму на «Детской новой волне». В финале фестиваля ведущая шоу вышла на сцену в шикарном платье, с безупречной прической и макияжем. Лера так и светилась от счастья, поздравляя юный конкурсантов. Но, вернувшись в Москву, Кудрявцева внезапно опубликовала в Инстаграме несколько видеороликов, которые искренне встревожили ее подписчиков. Лера в слезах рассказала, что ей очень плохо.

В сторис телеведущая опубликовала видео, снятое в спальне ее дома. Прижавшись щекой к подушке, Лера плачет и рассказывает, что у нее сдали нервы.

- Просто устала. Что-то навалилось за эти дни все подряд. Сил нет, нервы не выдерживают, - говорит она, утирая слезы.

На своей страничке Лера опубликовала еще одно видео, которое заставило ее подписчиков недоумевать: что происходит? В ролике Кудрявцева со слезами на глазах кружит по своей комнате, а потом падает на кровать.

- Люди! Вы - звери! – эмоционально подписала телеведущая этот пост.

"Сил нет, нервы не выдерживают", - рассказала телеведущая, утирая слезы. Фото: Инстаграм.

Подписчики встревожились и принялись гадать, что же так расстроило телеведущую. «Господи! Что опять произошло. Не пугайте так!», «Лера кто вас обидел? Такая красотка! Не грустите», «Лера, не пугайте, у вас очень странное состояние», «Так расстроена, что даже не похожа на себя!», «Лера, мы за вас очень переживаем», - пишут фолловеры в комментариях.

Странно, что в этот момент рядом с Лерой не было ее мужа – хоккеиста Игоря Макарова. 33-летний спортсмен мог бы поддержать свою 49-летнюю супругу в трудную минуту. Поклонники недоумевают: может быть, у пары случилась размолвка, и Лера страдает именно из-за этого? До сих пор их семья казалась безупречной, супруги вместе воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Игорь неизменно доказывал свою любовь к жене и всегда был с ней вместе, что бы ни случилось.

Возможно, Лера так расстроилась из-за мамы. Недавно мать телеведущей перенесла инсульт. В сентябре она поехала в Крым навестить вторую дочь, и с ней случился удар. Лера очень переживала из-за мамы, поместила ее в лучшую клинику и тщательно следила за ее состоянием. А как только врачи позволили, сразу перевезла маму в Москву.

В одном из интервью Кудрявцева рассказывала, что однажды уже пережила нервный срыв. Это случилось, когда ее второго мужа арестовали правоохранительные органы. Чтобы забыться, телеведущая с головой погрузилась в работу и каждый вечер «светила лицом» на тусовках. И в итоге доработалась до переутомления. Лере было настолько плохо, что она легла в психиатрическую клинику.

- Утром встала и поняла, что жить не хочу, - рассказала Лера о пережитой 10 лет назад депрессии. - Позвонила в клинику неврозов, ею заведует моя знакомая, и говорю: «По ходу у меня кукушка поехала!» Мне было все неинтересно, я ничего не хотела делать — только лежать в кровати и все. Не дай бог никому! Врагу такого не пожелаю! Я знаю, что такое клиническая депрессия. Знакомая заперла меня в клинике на полтора месяца. Я оттуда уходить не хотела. Это страшнейшая болезнь.