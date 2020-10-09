Закрытие Московского кинофестиваля: Прозрачный наряд Софии Эрнст и обольстительная спина Любови Толкалиной

Видно, что Белла Потемкина, как минимум за месяц до ММКФ, придумала образ и пошила свой наряд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несмотря на осеннюю погоду, на закрытии ММКФ кинодивы и светские дамы не стали кутаться в тёплые пальто, а по традиции прошлись по звёздной дорожке в порой весьма откровенных нарядах. Кто был самой стильной, а чей выход закончился модным провалом «КП» обсудила с фэшн-блогером Ольгой Рудыка.

Ольга Рудыка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Олеся Судзиловская

- В свои 46 Олеся выглядит, как минимум, лет на 10 моложе своего паспортного возраста. Стройная, с красивой молодой кожей, очень ухоженная. Однако при наличии модельной фигуры Олеся почему-то в последнее время прячет свои формы под многослойными нарядами,-считает модный блогер Ольга Рудыка. - Практически под балахонами. В этот раз артистка, к счастью, отошла от правил и надела наряд, который подчеркнул ее девичью фигуру. Этот готичный образ очень красиво сочетается с аристократичной бледностью Судзиловской. Красивое платье с акцентом на талию смотрится очень благородно и дорого. Плюс удачная прическа и эффектный макияж «смоки-айс», который дополняет чёрный маникюр. Оказывается, красная помада хороша не только на Ренате Литвиновой. На Олесе она тоже смотрится красиво и совсем не вульгарно.

Олеся Судзиловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Белла Потемкина

-Как можно попасть в светскую хронику? Выйти на звёздную дорожку в максимально эпатажном платье (в данном случае в свадебном) и показать (как бы случайно) белье. Красивая девушка, красивая шляпка. Видно, что Белла, как минимум за месяц до ММКФ, придумала образ и пошила свой наряд. Вполне допускаю, что казус с бельём случился из-за сильного ветра.

Как можно попасть в светскую хронику? Выйти на звёздную дорожку в максимально эпатажном платье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любовь Толкалина и Мария Кончаловская

-42-летняя Любовь Толкалина и ее 19-летняя дочь Маша выглядят, словно сестры. Не зря все-таки Толкалина вошла недавно в список самых сексуальных российских актрис. Впрочем, помимо, стройных форм у Любови прекрасный вкус. Элегантное платье из серебристого шелка, обнажающее красивую спину актрисы, тому подтверждение.

И дочь Толкалиной Мария пусть и похожа на отца режиссёра Егора Кончаловского, но вкус явно унаследовала от мамы. Скромное чёрное платье звездная наследница дополнила серьгами из белого золота с бриллиантами. Баска на платье обычно предательски полнит дам, но у Марии прекрасная фигура, которую не испортит даже самый спорный наряд.

Любовь Толкалина и Мария Кончаловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

София Эрнст

-Актриса выбрала для красной дорожки платье с весьма смелым прозрачным верхом.

Но рассыпанные по лифу кристаллы Сваровски все, что не предназначалось людскому взору, аккуратно спрятали.

София Эрнст Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Александрова

- Эталонный голливудский образ. Один из самых лучших на этой звёздной дорожке. Блестящий кейп - яркий акцент на классическом платье-футляр, -считает наш модный эксперт.

Марина Александрова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Калашникова

- Певица и звезда ток-шоу в образе эдакой золотой рыбки. Яркое платье от дизайнера Юлии Дей, которая обычно шьёт эксклюзивные наряды для Кристины Орбакайте.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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