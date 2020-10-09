Раненого в Карабахе военкора отправили в Ереван

Юрия погрузили в машину и отправили в сторону границы с Арменией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всю минувшую ночь врачи в больнице Степанакерта боролись за жизнь российского журналиста Юрия Котенка, который был тяжело ранен накануне, снимая репортаж об ударе по собору Святого Христа Всеспасителя.

В четверг азербайджанская авиация нанесла два удара по храму. Под вторую атаку и попал Юрий. Множественные осколочные ранения конечностей, проникающие грудной клетки, повреждение легкого... Журналистом занялся один из лучших хирургов России, работающий в Московском Склифе, - доктор медицинских наук Шаген Даниелян. Он приехал в Степанакерт добровольцем.

– По дыханию и гемодинамике все хорошо, легкое зашили, сосуды сшили, кровопотерю восстановили, сейчас повезут на КТ смотреть, что там с ранением поясницы. И продолжат оперировать, - рассказал он мне ночью.

Утром реаниматолог больницы сообщил мне, что состояние юры тяжелое, но стабильное. Позволяющее отправить его в Армению. Сначала - в Горис, затем - в Ереван.

– Ребята, вот возьмите, передайте ему потом, - протянул один из хирургов увесистый железный осколок. - Это я из стопы достал. Останется ему на память.

Из искусственной комы военкора выводить не стали, так - проще довезти в реанемобиле.

Юрия погрузили в машину и отправили в сторону границы с Арменией.