В Одинцове подросток впал в кому, напившись в ресторане быстрого питания

15-летний школьник в Одинцово впал в кому. Фото: Олег УКЛАДОВ

Все случилось в подмосковном Одинцове. Поздним вечером в местную больницу был доставлен 15-летний школьник в состоянии комы. Мальчика доставили из квартиры, где он проживает со своей бабушкой. Пожилая женщина рассказала врачам скорой, что ее внук пришел домой после встречи с друзьями и сказал, что чувствует себя очень плохо. Тогда бабушка стала расспрашивать Ваню, что произошло и почему от него пахнет алкоголем.

Школьник рассказал, что они с друзьями купили алкоголь и перелили его в стаканчики из-под колы в Макдональдсе, чтобы сотрудники не заметили неладное и не выгнали их с территории ресторана.

«Каретой скорой помощи был экстренно госпитализирован в отделение реанимации 15-летний Иван В.* с диагнозом: кома неясной этиологии. Мальчика доставили в бессознательном состоянии. По словам родственников, всему виной алкогольное отравление. В настоящее время за жизнь подростка борются врачи», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку по факту тяжелого отравления школьника. Оперативникам предстоит установить все детали и обстоятельства случившегося, а также выяснить откуда школьники взяли алкоголь, которым до полусмерти отравился 15-летний Ваня.