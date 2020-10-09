Спустя почти год стало известно о кончине первого мужа Брижит Макрон

Скончался первый муж Брижит Макрон. Фото: REUTERS

Андре-Луи Озьер, бывший муж первой леди Франции Брижит Макрон умер в декабре прошлого года, в возрасте 68 лет. Его смерть оказалась такой же незаметной, как и его жизнь.

Информацию о кончине подтвердила его дочь Тифэн Озьер. Она рассказала, что похоронила отца 24 декабря 2019 года. Похороны, согласно воле покойного, были проведены тайно.

- Он был антиконформистом, который больше всего на свете дорожил своей анонимностью, – рассказала Тифэн.

Возможно, именно поэтому из Елисейского дворца, в котором сейчас проживает, согласно статусу жены президента Франции, Брижит Макрон, не последовало никаких официальных соболезнований или заявлений для прессы.

Журнал Paris Match дал свою характеристику покойному Озьеру: «это был человек добрый, молчаливый, игрок в казино». Журналисты издания подчеркивают, что он всегда проявлял крайнюю скрытность в отношении своего распавшегося брака и не давал никаких интервью.

Брижит Троньё вышла замуж за банкира Андре-Луи Озьера в 1974 году. В браке родилось трое детей. Тифэн Озьер стала адвокатом.

Пара официально разошлась в 2006 году.

В 1993 году Брижит, преподававшая французский и латинский языки в лицее, встретила ровесника и одноклассника одной из своих дочерей, Эммануэля Макрона. В 1994 году между ними вспыхнул роман. В 2007 году Макрон и Троньё зарегистрировали брак. В 2017 году Эммануэль Макрон стал президентом Франции.