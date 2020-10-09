Академия наук определилась, как писать слова «кешбэк» и «селфи»

Иностранные слова "прописались" в словаре русского языка. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В этом году Русский орфографический словарь Российской академии наук пополнился 675 новыми словами. Например, это слово «гикнуться» в значении «погибнуть» или «испортиться», а также выражение «Да ну тебя», которое пишется без знаков препинания.

Также составители словаря уточнили нормы правописания для некоторых привычных нам слов. Так, кешбэк теперь пишется именно так – через «Е» и «Э». А вот демо, фейк и селфи – через букву «Е». Кроме того, РАН рекомендует писать слитно название сыра «Дорблю» и все слова с приставкой эконом – например, экономпарикмахерская или экономмагазин.

- Слову «селфи» пришлось проделать длинный путь, прежде чем попасть в словарь, - рассказывает Сергей Монахов, доцент кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ. – Дело в том, что каждый словарь опирается на картотеку с примерами словоупотреблений. Карточки со словами составляются лексикографами, которые регулярно отслеживают интернет-ресурсы, газеты и журналы, книги – в общем, анализируют языковой материал. Формальных критериев, включать ли то или иное слово в словарь, не существует, решение всегда остается за составителями. Многое зависит и от концепции словаря. Например, словари неологизмов и заимствований быстрее будут реагировать на появление в языке новых слов. Другие же словари более консервативны и включают слова только, когда они уже плотно прижились в нашей речи.