Создатель «Новичка» Леонид Ринк заявил, что у помощницы Навального тоже нашли следы "яда". Но она "бегает и радуется"

Доктор химических наук Леонид Ринк. Фото: Первый канал

Один из разработчиков боевой нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк заявил в интервью гендиректору МИА "Россия Сегодня" Дмитрию Киселеву, что найденные в организме Навального вещества не являются отравляющими и могут присутствовать в организме любого человека.

Они, по мнению учёного, не являются частью системы «Новичок», для действия которой необходим фосфорный компонент.

Ранее в ОЗХО заявили, что в организме блогера найдено вещество, аналогичное отравляющему веществу "Новичок", но не числящееся в списках запрещенных химикатов.

По мнению создателя данного боевого отравляющего вещества, ни найденные компоненты, ни симптомы у «отравленных», ни последствия не соответствуют тем, что были бы в случае применения «Новичка».

Ученый заметил, что в клинической картине у Навального полностью отсутствовали типичные признаки отравления Новичком, такие как судороги, рвота, сужение зрачков и другие.

Политик Алексей Навальный в берлинской клинике Шарите, сентябрь 2020 г. Фото: REUTERS

— "Новичок" — это система бинарного оружия, которая состоит как минимум из нескольких нетактичных компонентов, – заявил Ринк. - "Новичок" — это не вещество, это система, состоящая из многих веществ, которые соединяются в момент взрыва. В ОЗХО нашли не непосредственно фрагмент этих отравляющих веществ, а аминный фрагмент, который неизвестно к чему может относиться. Они нашли фрагмент, который может относиться (например) к любому моющему веществу.

Не в пользу теории отравления говорит и ситуация с помощницей Навального Марией Певчих. На ней якобы, как заявил Ринк, по последним данным тоже нашли следы отравляющего вещества, однако сама помощница чувствует себя хорошо и к врачам не обращалась. «Ее ничем не лечили, фрагменты есть. Она бегает и радуется, и никаких симптомов ни отравления, ни комы, ничего нет. Это вообще бесподобно,» - не скрывает своего удивления Леонид Ринк.

По мнению создателя фосфорный компонент «Новичка» гораздо более стабилен чем иные компоненты, однако он вообще не был обнаружен в пробах. «То есть у них кончились козыри абсолютно. Нет козырей вообще. Пыжиться можно, а второго компонента фосфорного нет. Хоть раздавитесь — нет».

Неправомерно использовать само слово «отравление» в ситуации с Навальным – уверен учёный, и пообещал в любой публичной дискуссии раздавить сторонников гипотезы отравления «как тараканов».

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