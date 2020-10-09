«Сердце отказало»: 88-летний отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию

Бедрос Киркоров с сыном Филиппом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новость о том, что у отца Филиппа Киркорова нашли коронавирус пронеслась сегодня по соцсетям. Однако, по словам поп-короля, 88-летнего Бедроса подвело сердце.

- Сердечный приступ, - вздыхает Филипп. - Уже две недели нет с ним связи, до сих пор в реанимации. К нему не пускают, общаемся через врачей.

Напомним: на прошлой неделе родной брат Бедроса Киркорова Харри успокаивал kp.ru, мол, отец Филиппа здоров и отдыхает на даче. Мол, госпитализация была лишь в рамках планового обследования. Однако, по словам Филиппа Киркорова, его папа сейчас проходит лечение в серьёзной клинике. Опытные кардиологи сражаются за жизнь отца Филиппа. Видимо, брат Бедроса хотел уберечь его от внимания репортёров, поэтому не вдавался в подробности его недуга.

«КП» желает скорейшего выздоровления и долгих лет Бедросу Киркорову!