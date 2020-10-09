Пятна и облезшая кожа: Виктория Боня ужаснула лицом без фильтров

Виктория Боня: "Прошу не пугаться, кожа слезает кусками!". Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виктория Боня, за жизнью которой в Инстаграме следят 7,5 миллионов подписчиков, в этом году основательно взялась за ЗОЖ: тренировки и марафоны красоты выпускница «Дома-2» уже проводит не только для себя, но и для публики, зарабатывая на этом деньги. На всех фото и видео Боня прекрасно выглядит: у неё идеально ровный тон кожи, безупречный макияж и в 40 лет ни единой морщинки. При этом инстазвезда уверяет, что ее лицо - результат кропотливой работы над собой. Мол, к услугам пластических хирургов и косметологов она никогда не прибегала.

Между тем, подписчики давно заметили, что все снимки Боня тщательно ретуширует, а в эфирах Инстаграма появляется только с использованием фильтров и масок. Последнее изобретение даже не требует от пользователей нанесения макияжа: достаточно включить функцию маски - и вуаля! - выглядишь, словно только сейчас от визажиста.

Однако, недавно светская львица призналась аудитории, что ее кожа на самом деле далека от совершенства. Есть у неё неприятная индивидуальная особенность - молниеносно обгорать на солнце и покрываться пигментными пятнами.

- В начале года я отдыхала в Мексике, где неосторожно совершала пробежки под палящим солнцем, - рассказала Боня. - В результате моя кожа покрылась такими пятнами, что избавление от них заняло несколько месяцев.

В доказательство (или чтобы прорекламировать средство от пигментации) Виктория опубликовала честное видео, на котором впервые за долгое время предстала без фильтров. На ее щеках и на лбу - россыпь темных пятен, а после использования чудо-препарата - сильное шелушение. Такие откровенные кадры ужаснули подписчиков.

- Прошу не пугаться, кожа слезает кусками, - написала Вика и продемонстрировала фотографии других девушек с ещё более запущенной проблемой. - Похоже, шанс иметь ровный оттенок у нас все-таки есть.

Тем временем, инстазвезда уже не первый раз сталкивается с аллергией на солнце. В прошлом году после мучительного отпуска в Турции Боня даже прошла экстремальную процедуру хиджама - это древний способ избавления от болячек с помощью кровопускания. В традиционную медицину выпускница «Дома-2» не верит, предпочитая лечиться необычными методами. Например, этим летом Виктория прошла церемонию Камбо: шаманы ввели ей в ногу яд зелёной лягушки. По мнению специалистов, этот обряд помогает очищать организм и бороться с патологиями, но является очень опасным и болезненным. После Камбо на ноге бьюти-блогера остались небольшие ожоги.