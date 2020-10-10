Убитый в ФРГ Хангошвили участвовал в подготовке терактов в Москве и Беслане

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке террористических актов в Беслане и Москве в 2004 году. Фото: EPA/ТАСС

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили участвовал в подготовке террористических актов в Беслане и Москве в 2004 году.

Об этом сообщил агентству РИА Новости источник в российских силовых структурах, изучивший материалы нескольких уголовных дел.

Информация прозвучала после начала суда: в столице Германии рассматривают обвинения против гражданина России Вадима Соколова, которого подозревают в ликвидации террориста в августе прошлого года.

Один из приближенных к лидерам боевиков Аслану Масхадову и Шамилю Басаеву Зелимхан Хангошвили был найден убитым выстрелом в голову в одном из парков немецкой столицы. Сразу после этого немецкие спецслужбы задержали российского гражданин Вадима Соколова, которого они считают исполнителем убийства, а также сотрудником российских силовых структур.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Берлин дождаться окончания расследования и опровергли все домыслы немецкой стороны.