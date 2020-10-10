"Новичок есть на Западе в 140 вариантах. У нас его нет": Россия ответила Германии по Навальному

На Западе не ослабевает атака против нашей страны, новые волны которой с особой силой возобновились после прибытия в ФРГ Алексея Навального. Фото: REUTERS

На Западе не ослабевает атака против нашей страны, новые волны которой с особой силой возобновились после прибытия в ФРГ Алексея Навального.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая в бундестаге, обратился с разного рода вопросами по «делу Навального» не к российским коллегам, а к… немецким парламентариям.

Разумеется, опытный дипломат понимал, что не получит в бундестаге никаких ответов, зато получит возможность транслировать, благодаря СМИ, свои ультиматумы и свою позицию, согласно которой Навальный был якобы отравлен в России веществом «Новичок».

Ранее отправив несколько запросов немецким коллегам, неоднократно заявив о готовности российской стороны участвовать в расследовании произошедшего, поняв, что в Германии предпочитают язык публичных ультиматумов, МИД России разместил на своем сайте официальный комментарий.

В нем говорится, что «все имевшееся в России химическое оружие было уничтожено под строжайшим международным контролем. Этот трудоемкий процесс был завершен 27 сентября 2017 года».

В комментарии МИД РФ представлены все детали о боевом отравляющем веществе, которого на Западе называют «Новичок»: «Его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 году в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие КЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что «Новичок» - чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет».

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая в бундестаге, обратился с разного рода вопросами по «делу Навального» не к российским коллегам, а к… немецким парламентариям. Фото: REUTERS

Отдельный акцент поставлен но основаниях для возбуждения уголовного дела по ситуации вокруг Навального. В комментарии в очередной раз говорится, что «для запуска соответствующих процессуальных процедур необходимы результаты анализов пациента, доказывающие его отравление, которые германская сторона отказывается нам передавать».

МИД РФ вынужден поправить немецкого министра и напомнить, что запросы Генпрокуратуры России о правовой помощи в количестве четырех штук, направленные в Германию, «до сих пор остаются без ответов, несмотря на обещания Х.Мааса из предоставить».

МИД РФ в очередной раз призвал ФРГ начать тесное, открытое и честное сотрудничество с Россией по инциденту с Алексеем Навальным.

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