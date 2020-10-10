Соперники Ольги Бузовой: Чем известны Вольфганг Черни, Ольга Паутова, Вячеслав Чепурченко из «Ледникового периода»

Участники ледового шоу "Ледниковый период" Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что поделать — в России очень развито фигурное катание, но звезд, видимо, можно пересчитать по пальцам двух рук, раз в «Ледниковом периоде» с 2007 года катаются все те же прославленные мастера. Зато стабильно! А вот новые лица всегда вызывают интерес. С Ольгой Бузовой и Региной Тодоренко все понятно, про них уже каждая бабушка возле подъезда слышала. «КП» рассказывает про малоизвестных участников проекта, о которых до шоу мало кто знал.

Вольфганг Черни — нашел жену в России

Вольфганг Черни. Фото: Первый Канал

Партнер Оксаны Домниной, натуральный австрийский 36-летний актер Вольфганг Черни вырос в семье спортсменов. Занимался боксом, горными лыжами и верховой ездой. Поступил в медицинский вуз, но потом уехал за мечтой в США, где жил год в Лос-Анджелесе, учась в Академии драматических искусств. Но и там не доучился, вернулся домой, где окончил Венскую консерваторию искусств, после чего играл в двух местных театрах - «Драхенгассе» и «Фолькстеатр».

В 2009 году он перебрался в Мюнхен, где поступил в труппу театра «Шаубург». Мелькнул в одной из частей голливудской франшизы «Миссия невыполнима». А начиная с 2012 года Черни стали активно звать в российское кино. Разумеется, на роль обаятельных немецких офицеров Третьего Рейха.

Вольфганг Черни сыграл роль в "Сосиборе" Фото: кадр из фильма.

Он играл в «Собиборе» у Константина Хабенского, сериалах «Истребители: Последний бой» и «Снайперы: Любовь под прицелом» (вместе с Татьяной Арнтгольц). А в сказочном блокбастере «Последний богатырь», вторая и третья часть которого скоро выйдут на большие экраны, Вольфганг исполнил, что удивительно, роль Алеши Поповича. На съемках «Истребителей» Черни встретил будущую жену — Викторию Слободян, с которой живет до сих пор.

Вячеслав Чепурченко — дублер Безрукова

Молодой актер из Ростова-на-Дону, катающийся в паре с Татьяной Тотьмяниной, называет себя в инстаграме Слава Че и имеет идеальную внешность для съемок в фильмах про фашистов или в ретро-мелодрамах, так популярных в последнее время (про 60-е, 70-е, 80-е). Ему 33 года, он родился на юге страны, однако учился в театральном институте в Саратове после того, как его семья переехала в Камышин (где мама будущего актера служила в театре), где его заприметил Олег Табаков и пригласил в свой театр в Москве.

- Поступали в институт мы вдвоем, - вспоминал Чепурченко. - И я отучился 4 года, сыграв в двух спектаклях главные роли – «Убегающий от любви» и «Четыре встречи». Потом Авангард Леонтьев сказал, что можно 6-7 выпускникам института Олегу Павловичу Табакову показаться. Мы поехали, показались. Табаков сказал, как в «17 мгновениях весны»: «Всем спасибо, мест нет. А вас я попрошу задержаться». Я задержался на три недели, и меня ввели для показа в три сценки из спектакля «Признания авантюриста Феликса Круля» и «На всякого мудреца довольно простоты» на место Сергея Витальевича Безрукова...Я вытащил счастливый билет, мне действительно повезло».

Вячеслав Чепурченко Фото: кадр из фильма.

С 2009 года Чепурченко играл на сцене Табакерки в постановках лучших режиссеров — Константина Богомолова, Андрея Житинкина, Аллы Сигаловой и других. В кино и сериалах у Вячеслава складывается чуть хуже — ролей много («Он», «Спящие», «Крылья империи», «Гурзуф»), но все они эпизодические. Пожалуй, из самых заметных стала главная роль в сериале ТНТ «Жуки». Актер женат, воспитывает дочь Ярославу (1 год).

Ольга Паутова — делает новости на Первом

Тележурналист Ольга Паутова Фото: Кадр видео

Пожалуй, меньше всех на звезду в «Ледниковом периоде» похожа партнерша чемпиона мира по фигурному катанию Максима Шабалина — Ольга Паутова. Миниатюрную девушку можно встретить в фотоподборках «Самые красивые девушки с пресс-конференции Владимира Путина» (трижды модерировала это мероприятие) и на сайте Первого канала, где хранятся сюжеты авторства Ольги — она рядовой корреспондент новостной службы. И в шоу попала как сотрудница Первого — так же Алла Михеева вела проект «Ледниковый период. Дети», а Яна Чурикова участвовала в шоу «Две звезды». Тут нет ничего особенного.

Ольга Паутова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушке 27 лет, она из Москвы. В 2014 году окончила факультет тележурналистики МГУ. Поскольку Паутова как рядовой пехотинец новостей находится за кадром, мало кто из зрителей знает ее в лицо и понимает, почему она оказалась в шоу звезд.

- «Ледниковый период» - проект, который я обожала еще с времен школы, - вспоминает Паутова. - Антон Верницкий делал сюжет к юбилею Первого канала. Это такой тип сюжета, когда надо вместить все достижения за 25 лет, вспомнить главные проекты, про открытие Олимпийских игр не забыть и еще два слова про кино рассказать. И между социальной рекламой и спортивными трансляциями Антон решил показать молодых сотрудников, которые практически ровесники Первого. Я была среди них. Задача простая. Рассказать свое первое воспоминание о канале. Кто-то вспомнил «Фабрику звезд», кто-то показ диснеевских фильмов, а я назвала две программы: «Что? Где? Когда?» и «Ледниковый период». В процессе производства сюжета стало понятно, что все это не влезает. И в итоге, из всего нового поколения осталась одна я, рассказывающая о «Ледниковом»... Сюжет выходит в эфир, и мне звонит руководство: «Ты правда мечтала участвовать в «Ледниковом»? Ну тогда готовь коньки». Я поверила в то, что это не сон, только когда пришла на первую тренировку.

«Ледниковый период», Первый, суббота, 17.20