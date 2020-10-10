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Спорт

Алина Загитова показала букет из 1 001 розы от поклонника

Фигуристка не выступает на соревнованиях, но ей продолжают интересоваться
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Алина Загитова не катается на соревнованиях уже почти год.

Алина Загитова не катается на соревнованиях уже почти год.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в тот день, когда все в этом виде спорта обсуждают второй этап Кубка России в Москве и битву между командами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, ярко напомнила о себе. В личном Инстаграме спортсменка выложила фотографию с нереально огромным букетом из роз. Как подсчитали болельщики из ее фан-аккаунта "ТимЗагитова", в корзине находится 1001 роза, подаренная специально для Алины.

В сторис личного Инстаграма Загитова вскоре выложила видео с букетом, подписав короткий ролик столь же кратко:

- Спасибо большое!

Напомним, что Алина Загитова продолжает тренироваться в "Хрустальном" и вести шоу "Ледниковый период" на Первом канале. 13 декабря 2019 года фигуристка официально объявила о том, что берет паузу в своей спортивной карьере. Она после неудачного финала Гран-При, где заняла шестое место, сказала, что хочет сосредоточиться на поступлении в университет и планирует попробовать свои силы в ледовых шоу.

Сезон прошлый завершился, а вот на старте сезона текущего спортсменка готовилась к тому, чтобы выступить на открытых прокатах. Однако же за пару дней до появления в "Мегаспорте" она снялась оттуда, заявив, что будет на телевизионных съемках.

Спорт: Фигурное катание

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