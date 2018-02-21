2018-02-21T10:07:44+03:00
Спорт

Алина Загитова после исторического проката на Олимпиаде: "Рада, что установила мировой рекорд"

Спортсменка получила 82,92 балла от судей и оставила позади себя Евгению Медведеву
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова - лидер короткой программы в женском фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.Алина Загитова - лидер короткой программы в женском фигурном катании на Олимпиаде в Пхенчхане.Фото: REUTERS
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15-летняя российская фигуристка Алина Загитова произвела настоящий фурор по итогам своего первого выступления на Олимпиаде в Пхенчхане. На своих первых Зимних играх она вышла на короткую программу после Евгении Медведевой, которая 15 минут назад установила новый мировой рекорд - 81,61 балла. И Загитова тогда выступила еще лучше, чем непобедимая до этого сезона и в начале года залечившая травму Медведева. От судей она получила 82,92 балла, побив рекорд своей напарницы по сборной и спортивной школе под аплодисменты зрителей, которые собрались на арене в Пхенчхане.

- Я очень рада, что установила мировой рекорд. Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее откатать чисто, будут хорошие баллы. Сегодня у меня это получилось. Конкуренция с Медведевой? Хочу сказать, что мы с Женей, в первую очередь, подруги, а уже потом соперницы. В спорте без конкуренции никак, - приводит слова Загитовой портал teamrussia.pro.

Выходит, что скандал с допинг-офицерами ВАДА, которые сорвали тренировку нашей юной спортсменке, никак на ней не сказался. И сегодня Алина Загитова показала класс, заняв первое место по итогам короткой программы. Евгения Меведева сказала в интервью журналистам, что на выступление произвольной программе будет настраиваться по-своему как обычно:

- Прокат был намного спокойнее, чем в командном турнире. Хотя я не очень довольна каскадом. Были и другие недочеты. Например, руку подняла только на акселе. Сегодня исторический момент. Нечасто увидишь два мировых рекорда в одной программе на Олимпийских играх! На произвольную буду настраиваться, как обычно. Буду довольна, если после проката почувствую, что всю себя оставила на льду, - сказала после завершения выступлений в короткой программе Евгения Медведева.

Отрыв наших спортсменок от конкуренток невероятно велик - канадка Кейтлин Осмонд, которая пока третья, проигрывает Жене Медведевой три балла. Уже завтра рано утром спортсменки выйдут на лед, чтобы разыграть олимпийские медали в женском одиночном фигурном катании. Уже стал известна расстановка и порядок выхода на лед всех фигуристок. Загитова выйдет на лед третьей с конца, а Медведева - последней. Между ними зрители увидят выступление канадки Осмонд.

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