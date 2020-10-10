Геннадий Онищенко: Будете паниковать - вас и маска не спасёт!

Академик РАН и экс-главсанврач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич! В субботу, 10-го, в топе новостей - ваше заявление о том, что нельзя сейчас жесткие меры вводить - в борьбе с COVID.

- Это я так сказал?

- Ну, да... И это как-то не корреспондируется с теми рекордами и взлетами статистики новых заболевших, как в Москве, так и по стране.

- Терминология «жесткие меры» сродни «волнам» и «приливам», которыми пытаются охарактеризовать развитие инфекции. Это говорит о непрофессионализме...

- Журналистов?

- ...не только! И - о желании потрафить вкусам необразованного сообщества.

- Как правильно?

- Меры должны быть адекватными.

Да, зимой и весной, когда нам мало что было известно об этой инфекции, когда у нас было мало сведений о возможностях этого вируса, о том, насколько он вирулентен.

- Это как понять?

- Вирулентность - это его опасность. Насколько он контагеозен.

- А это - как?

- Как он быстро и легко передается от одного человека к другому.

Самое главное, в тот момент у нас не было опыта как лечения, так и профилактики этого заболевания, - когда оно еще не требует лечения в стационарных условиях.

Сейчас у нас есть все. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть - это средства специфической профилактики, то есть, вакцина.

И, самое главное - это то, что мы научились его - этот COVID - лечить.

А теперь возвращаемся на точку отсчета...

- Ну, вот вернулись... Такое ощущение, что на дворе - снова апрель, или даже - май! Заражённых по стране за сутки - к 12 тысячам, а по Москве - уже к 4-м тысячам...

- И вот тогда мы с вами, пойдя на тотальное, непродуманное, беспрецедентное закрытие всего и вся...

Все закрывали, не мелочась. Всю страну, всех людей, все - остановить!

Это была непрофессиональная подача...

- Это вам так кажется. Но, зато - спаслись!

- Что получили в результате? Да, мы, и я об этом говорил, что вот придет весна, лето, коронавирус затихнет. И он затих на июль, август...

Но летом мы получили всплеск смертности. Не от коронавируса, а от опосредованных коронавирусом болезней. Причины этой смертности?

- Да!

- Пребывание в закрытых помещениях, без права выхода для старшего поколения. Гипердинамия, хронический и психический стресс….

- Что же делать теперь? Где «золотая середина»? И есть ли она?

- Да! Есть! Нам нужен равноправный договор между властью и гражданами. Мы должны вместе бороться. А мы боремся не вместе.

Мы, власть, пугаем народ, загоняем его - вот, если ты не будешь носить, - 12 тысяч больных! Они будут еще расти, и в этом ничего страшного нет. Потому что в марте инфекция только приходила к нам, она укоренилась, чуть-чуть просела, а сейчас...

И давайте будем понимать это, не паниковать, серьезнейшим образом относиться ко всему происходящему…

Это серьезный вопрос, я не говорю - что это ерунда какая-то.

Но еще более серьезная та глупость, которую мы делаем с тотальным закрытием.

Это безобразие просто. Безобразие против здоровья народа. Я экономику не трогаю, это не мое дело. Вот что нам с вами нужно делать.

- Можно конкретно?

- Вот появились в школе в двух-трех классах больные - тщательнейшим образом разобраться, тщательнейшим образом выявить, всех родственников обследовать. Может быть, пройтись по этим цепочкам, где эти дети бывали, может, они еще в какие-то кружки ходили при этом. Купировать. Всех остальных детей - за ними наблюдать. А то мы - бабах - все закрыли. Миллион детей московских выгнали на улицу.

- Спасибо.

- Обожди. Я еще и еще раз призываю.

Первое. Мы должны быть - власть и народ - в партнерских отношениях.Правильно сделали, что старшему поколению сказали - метро, пожалуйста, не пользуйтесь. Но не спрашивая старшее поколение, заблокировали ему эту несчастную карточку социальную. Он пришел в метро, этот немолодой человек, а его как безбилетника эта тетка провожает - иди, у тебя карта заблокирована, ты не можешь ехать. Ну, как это можно?

- Согласен.

- Понимаете, по сути правильно, по форме - это издевательство.

Вот как, по-моему, один из классиков марксизма говорил. Поэтому, Александр, итак - мы партнеры.

Второе - мы занимаемся эпидемиологией в том плане, что выполняя все необременительные правила, обязательно с COVID справимся.

- А то как же?

- Привьемся, наработаем популяционный иммунитет и пусть она, эта проклятая инфекция, живет себе своей жизнью, а мы будем идти вперед. Будете паниковать - вас и маска не спасёт!

- Ага - Всем здоровья!

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