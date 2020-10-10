Разбор мифа: кому на самом деле нанесли «сокрушительное поражение» в Карабахе

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На днях в телеграм-каналах появились публикации, будто «армия Азербайджана потерпела в битве за Нагорный Карабах сокрушительное поражение». В качестве доказательств прикреплялось некое видео недельной давности с «телами уничтоженных в НКР террористов». Притом, что, как водится, время и место съёмки, а также реальную принадлежность убитых — установить невозможно.

Кто в этом конфликте «террорист», а кто освободитель, кто начал эту войну, а кто лишь обороняется — спорить можно долго. Россия здесь мудро сохраняет нейтралитет и способствует мирным переговорам между Баку и Ереваном. Проходили эти переговоры не где-нибудь, а в Москве. Большой привет публицистам, которые последние две недели истово требовали от России «силового вмешательства, иначе РФ потеряет лицо».

Такая истеричная информационной война — как раз признак провалов на войне настоящей. Наверное, дурной тон в месту и не к месту вспоминать о Второй мировой — но чем ближе продвигалась к Берлину Красная Армия, тем громче немецкая пропаганда трубила о «чудо-оружии», «вундерваффе», которое вот-вот появится и изменит непреложный ход истории.

Так кто же выигрывает (или, по крайней мере, находится в лучшей ситуации) в Карабахском конфликте? Ответ виден, если присмотреться к нюансам.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведёт себя отнюдь не как победитель, чьи войска вроде бы «разгромили на иранской границе целую бригаду» — или уже целую дивизию? — противника. Напротив, последние дни Пашинян звонит Макрону, Меркель, Путину и даже Трампу (хорошо, что коронавирус, которым болеет президент США, не передаётся по телефону). Победитель так явно не поступает. А ещё он уж точно не призовёт демобилизованных год назад военных вернуться в армию. Это скорее действия игрока, чья партия складывается отнюдь не лучшим образом.

При этом Владимир Путин всё с той же взвешенной позицией отмечает:

— Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении, — говорит российский лидер в недавнем интервью на канале «Россия-1».

Тем самым показывая, что усилия Москвы по защите международного права — не пустой звук, а последовательная позиция: ведь, нравится это нам или нет, с точки зрения того самого международного права Карабах — территория Азербайджана.

Конечно же, мы хотели бы, чтобы Россия имела прекрасные отношения и с Ереваном, и с Баку, и со всеми другими странами. Но, видимо, это наше желание не соответствует воле самого армянского лидера.

За два года своей каденции Пашинян поссорился с Москвой, откровенно саботируя интеграционные форматы ЕврАзЭс и ОДКБ, и занимая откровенно проамериканскую и прозападную позицию. Последнее, кстати, вызвало и охлаждение отношений между ним и другим ключевым соседом, Ираном. То есть в том, что сейчас Пашинян оказался в стратегическом тупике, ему можно винить лишь себя.

Что характерно, Запад и структуры Джорджа Сороса, связи с которыми Пашинян не скрывал, никак не помогли ему в нынешней ситуации. Хотя перед этим, вполне возможно, давали понять, что не против «маленькой победоносной войны» для разрыва стратегической оси России и Турции. То же самые обещания помощи от «атлантических партнёров» в случае конфликта с могучим соседом слышала 12 лет назад и Грузия. Результат был аналогичный.

Более того, Пашинян потерял поддержку и среди части собственных элит: аресты пророссийских силовиков, слухи о схемах по контрабанде сигарет, в которую якобы вовлечено окружение премьера, — всё это порождает вопросы, не превратился ли «борец с коррупционерами» в одного из тех, с кем когда-то сражался.

— Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, — говорит Пашинян в интервью французским журналистам. Что ж, такая позиция — уже существенный прогресс. И лишнее доказательство того, как на самом деле складывается ситуация на фронтах: победители о собственных уступах не говорят.

Ешё раз: в этом конфликте мы занимаем нейтральную позицию и лишь усиливаемся, выступая организаторами мирного процесса. Если Ереван и Баку при посредничестве Москвы (без Вашингтона и Брюсселя!) достигнут мирного завершения конфликта — то это и будет лучшим результатом.

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