Академик РАН Геннадий Сухих о коронавирусе: Мы готовы ко всему. Хотя очень надеемся, что это не понадобится

Академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ Геннадий Сухих. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Этот известный центр на Юго-западе столицы был одним из первых медицинских учреждений, кто в полной мере ощутил на себе удар весенней волны коронавирусной эпидемии.

Больнице с очень специфической специализацией пришлось лечить от ковида не только своих особенных пациентов – беременных женщин и младенцев. Но из-за того, что в первое время в столице еще не были готовы специальные госпитали для ковид-инфицированных, довелось принимать и «непрофильных» заболевших, в число которых попали и журналисты «Комсомолки».

- За время весенней «волны» коронавируса специалисты Центра приобрели колоссальный опыт. И в организационном плане, и в плане изучения самого заболевания, и в отработке методов лечения наших специфических пациентов – беременных женщин и новорожденных. – сказал kp.ru Геннадий Сухих. – Да, мы оказались на переднем крае этой «войны», но мы можем гордиться можно тем, что в сложнейших условиях сохранили свои компетенции, не сворачивали работу по основным нашим направлениям. Когда все это прошло, мы посчитали, что «родили» за это время на 268 человек больше, чем до всей этой коллизии. Поэтому я говорю, что отработаны очень многие методы, есть опыт. Ну, мы теперь как люди, обстрелянные на фронте…

- То есть второе наступление ковида вас уже не страшит?

- Я бы не так это сформулировал. Все-таки инфекция очень опасная, серьезная. Но у нас нет боязни, растерянности перед неизвестностью. Мы не кланяемся от каждого выстрела, это не безрассудная храбрость, это уверенность в своих силах.

Мы вооружены и знаем, как себя вести и что делать, несмотря на то, что какие-то вещи делаются абсолютно впервые. Даже в мировой практике.

Более мощно работают системы скринингов, вместе с ДНК-технологией у нас используется один из самых чувствительных в стране методов определения инфицирования…

Мы очень много следим сейчас за тем, каким образом ковид влияет на перенесенную беременность, как это отражается на детях.

- Скажите, а надежды на то, что вирус будет со временем ослабевать, оправдываются?

- Сейчас еще рано об этом говорить, недостаточно материала. Хотя логика развития похожих инфекций подразумевает такое направление изменения вируса. Мы сейчас видим в отдельных случаях более мягкое клиническое течение болезни. Я очень надеюсь, что это из-за того, что вирулентность вируса падает, что он теряет свою активность, когда пассирует от одного к другому.

- Как вы оцениваете нашу, российскую вакцину от коронавируса?

- В принципе, очень неплохая вакцина, разработанная институтом имени Гамалеи. Потому что базовая часть вакцины была создана давно, хорошо себя зарекомендовала, начиная с 2007 года, на двух предыдущих созданных в институте вакцинах.

- Цифровые показатели заболевших за сутки в Москве сейчас такие же, как были в начале мая. А ведь тогда действовал довольно жесткий режим ограничений. Сегодня все не так сурово. Это правильно?

- Мы понимаем, страна не может быть бесконечно в отгулах. Есть жизнь, надо приспосабливаться. Надеюсь, надели маски не только журналисты «Комсомолки», которые лечились у нас.

Ну, конечно, и маски нужны, и дезинфекция, и санитарная дистанция. На улице, в парке можно гулять без масок. Но в закрытом помещении – в магазине, например, - пренебрегать ими не нужно. И, конечно, нужно щадить своих пожилых родителей.

- А вы, ваш Центр, готовы к тому, что, если потребуется, опять пойти на передовую?

- Конечно, мы готовы и развернем антивирусный профиль за двое суток. Мы готовы ко всему… Хотя очень надеемся, что это не понадобится. Все-таки настроены специальные госпитали.

Я мечтаю о том, чтобы мы опять 9000 родов приняли.

Я хотел бы, чтобы онкологический институт, который не так давно создан в нашем Центре, не прекращал делать тяжелейшие операции, спасая людей. Мы выполняем клинические апробации, совершенно новые операции по новым протоколам. Выполняются научные исследования.

Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы наш Центр акушерства и гинекологии оставался в рамках своих компетенций. Но, если надо – мы готовы.

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