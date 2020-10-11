Дарья Усачева после короткой программы стоит выше Александры Трусовой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После субботней битвы лучших фигуристок страны на втором этапе Кубка России воцарились во главе турнирной таблицы три спортсменки. Камила Валиева, Дарья Усачева и Александра Трусова. В прошлом сезоне вся троица была в "Хрустальном", но теперь же Саша - у Евгения Плющенко. В произвольной программе будет выявлен победитель. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 года.

Кто выйдет на старт у женщин в произвольной программе на втором этапе Кубка России 2020 в Москве

На этап Кубка России заявлены: Алина Забора, Вита Карева, Арина Онищенко, Анна Сидорова, Мария Талалайкина, Камила Валиева, Станислава Константинова, Александра Трусова, Дарья Усачева, Анна Фролова, Валерия Шульская.

Положение после короткой программы у женщин на втором этапе Кубка России 2020 в Москве

1. Камила Валиева – 85,10, 2. Дарья Усачева – 80,39, 3. Александра Трусова – 75,77, 4. Анна Фролова – 68,76, 5. Станислава Константинова – 67,10, 6. Валерия Шульская – 58,97, 7. Арина Онищенко – 57,56, 8. Мария Талалайкина – 56,72, 9. Анна Сидорова – 54,67, 10. Вита Карева – 47,38, 11. Алина Забора – 44,60

Стартовый порядок фигуристок будет определен в день произвольной программы.

Прямая видеотрансляция произвольной программы у женщин на Кубке России по фигурному катанию 2020 среди женщин

Старт соревнований намечен на 17:50 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире с 17:50 и на сайте Первого канала с 17:50. Отметим, что за эфиром можно наблюдать и на официальном Youtube-канале Первого канала.