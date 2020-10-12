Цена опечатки в слове RUB: за что Центробанк может лишить лицензии форекс-дилера?

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27 декабря 2018 года Центробанк России аннулировал лицензию компании «Фикс Трейд» на деятельность форекс-дилера. С тех пор прошло почти два года. Компания прошла все судебные инстанции – вплоть до Верховного суда! – но не сумела доказать свою правоту. Хотя аргументы ЦБ эксперты оценивали иронично. А как еще можно, например, относиться к тому, что российский регулятор не знает, что такое RUR, и, соответственно, не знаком с валютной парой EUR/RUR? Или можно ли всерьез говорить о том, что регулятор лишает лицензии за то, что всеми горячо любимая «Почта России» не разносит корреспонденцию?

Но самое печальное в этой ситуации заключается в том, что с доводами российского регулятора согласились три судебные инстанции, по итогам инициированных компанией судебных разбирательств. Причем судьи не сочли нужным как-либо аргументировать свою точку зрения: если суд первой инстанции просто перепечатал (дословно!) позицию Банка России, то вышестоящие судебные органы лишь молча согласились со своими коллегами из арбитражного суда Москвы.

И все же, давайте разберёмся, за какие же грехи и нарушения Банк России отобрал у форекс-дилера лицензию?

ЦЕНТРОБАНК НЕ УЗНАЛ РУБЛЬ

Лицензия форекс-дилера - весомый документ, получить который не так уж просто, и плюс ко всему – отнюдь не дешево. Но, как выяснилось, приобрести лицензию сложно и дорого, а вот потерять – очень легко. А иначе как думать в случае с Фикс Трейдом, и с другими четырьмя Форекс-дилерами, которых Центробанк лишил лицензии в один день, оставив на рынке одним махом меньше половины - четыре вместо девяти - лицензированных компаний?

Как уже было сказано выше, российский регулятор озвучил достаточно оригинальный довод о том, что Фикс Трейд заключал сделки «с неустановленной валютной парой». Речь идет о паре EUR/RUR. И если к европейской валюте у Банка России претензий не было, то как раз российский рубль Центробанк и «не узнал». И все дело в одной букве «R» – в Общероссийском классификаторе валют есть буквенный код RUВ, а вот RUR отсутствует. На сайте произошла опечатка! Но ухватившись за это обстоятельство, регулятор сделал вывод о том, что форекс-дилер на протяжении года (!) заключал сделки с неустановленной валютной парой.

Впрочем, этот аргумент рассмотрим более детально. Начнем с того, что в указанном выше Общероссийском классификаторе валют, на который ссылается Центробанк, помимо буквенного кода валюты, также имеется цифровой код. Также там указано и наименование валюты. Для рубля данная классификация выглядит следующим образом: «643 – RUB – Российский рубль – Россия». И здесь нужно подчеркнуть, что полное наименование валюты и ее цифровой код были указаны Фикс Трейдом верно. То есть даже при наличии допущенной опечатки в буквенном коде обозначения валюты, Центробанк имел возможность идентифицировать вид валюты по иным обозначениям. Кроме того, в соответствии с Положением Банка России №579-П, буквенное обозначение «RUR», используется в качестве признака российского рубля и является обязательной составной часть номера лицевого счета, тогда как «RUB» используется в международных расчетах. Но при всем при этом Банк России заключил, что он не имел возможности определить вид валюты, что и стало одним из аргументов для аннулирования лицензии.

В связи с этим выводом возникает другой вопрос: если на протяжении года лицензированный форекс-дилер работал с какой-то неизвестной для Банка России валютой, то, собственно куда все это время смотрел регулятор? Ведь Фикс Трейд находился под ежедневным, скрупулезным и всесторонним контролем со стороны ЦБ РФ, ежемесячно сдавая в Банк всю необходимую финансовую отчетность, в том числе и по проводимым валютным торговым операциям. Почему же чиновники перестали узнавать российский рубль в обозначении RUR лишь тогда, когда у компании понадобилось забрать лицензию?

ПОТЕРЯЛИ ПОСРЕДИ 21 ВЕКА

Какие еще доводы у Центробанка? Например, регулятор фактически обвинил форекс-дилера в том, что Почта России не разносит должным образом отправленную корреспонденцию. По мнению ЦБ, Фикс Трейд нарушил лицензионные требования, «не приняв необходимых и достаточных мер для получения почтовых отправлений по адресу, указанному в ЕГРЮЛ».

«Почта России» уже стала притчей во языцех. И, несмотря на то, что в последние годы это государственное предприятие приняло немало мер по повышению эффективности, качество этой работы далеко от идеала. Но чиновники Банка России имеют кардинально иное мнение об этой организации – по их мнению, если они направили письмо «Почтой России», то оно априори дошло до адресата: иные варианты развития событий не допускаются в принципе.

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Здесь необходимо отметить, что головной офис Фикс Трейд постоянно находился в Калининграде по адресу, который указан в ЕГРЮЛ – и не просто находился там на момент 2018 года, а располагался на этом месте с 2008-го, то есть на протяжении 11 лет, предшествующих моменту, когда его по адресу неизменного места регистрации и расположения, сотрудники Центробанка, в результате недоставленного «Почтой России» письма, внезапно «потеряли» посреди 21-го века. Кроме того, у компании никогда не возникало проблем с получением почтовых отправлений, в рабочее и обеденное время в помещении офиса всегда находились сотрудники, на дверях офиса имелась огромная информационная вывеска с фирменным наименованием и реквизитами организации.

Данный факт был официально установлен выездной проверкой сотрудников отделения по Калининградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Это даже было отмечено отдельной строкой в судебном решении: «…группа визуального контроля Банка России подтвердила нахождение Общества по адресу, указанному в ЕГРЮЛ». В свою очередь представители российского регулятора не смогли предоставить задокументированные факты отсутствия Фикс Трейд по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. Возвращаясь к пресловутой телеграмме стоит напомнить, что чисто с юридической точки зрения, акт отправки корреспонденции через ФГУП «Почта России» представляет собой договор между отправителем и ФГУП «Почта России». Получатель (то есть в данном случае – Фикс Трейд) не является стороной этого договора и никаким образом не может повлиять на процесс доставки корреспонденции. Что касается «обеспечения мер для получения почтовых отправлений» следует отметить, что на тот момент, когда регулятором выдавалась лицензия, указанные меры были достаточными для Центробанка, но затем «вдруг» оказались недостаточными, хотя фактически ничего не поменялось.

НЕ ПО ФОРМЕ?

Еще один довод Банка России касается якобы допущенного нарушения по раскрытию информации в сети Интернет. Фикс Трейд обвинили в том, что он обнародовал информацию не по установленным Положением Банка России формам.

Отметим, что в самой формулировке регулятора уже изначально кроется противоречие: ведь объективная сторона инкриминируемого нарушения состоит как раз в том, что субъект не раскрывает информацию. В нашем же случае Центробанк констатировал, что всю необходимую информацию брокер опубликовал – вот только не по установленным формам.

Чтобы докопаться до сути, придётся немного углубиться в ворох регламентирующих нормативных актов российского регулятора. Дело в том, что основополагающим документом, регламентирующим состав, форму и структуру отчетности для участника рынка ценных бумаг в сети Интернет является Указание ЦБ РФ N 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». Данный нормативный документ не содержит каких-либо конкретных требований по обязательному наличию той или иной формы отчетности. Более того, во всем тексте Указания вообще не имеется каких-либо данных о составе бухгалтерской отчетности либо ее объеме, а также о необходимости включения в состав отчетности определенной формы или форм отчетов. Другой нормативный акт – Положение ЦБ РФ от № 532-П указывает участнику рынка ценных бумаг на необходимость подготовить и направить в Банк России отчетность по формам, указанным в Положении. При этом сам нормативный документ не содержит никаких указаний на то, что участник рынка обязан использовать именно формы отчетности Положения при размещении отчетности в сети Интернет.

Другими словами, на сегодня не имеется ни одного законодательного, нормативного либо ненормативного акта, инструкции, разъяснения ЦБ РФ, в котором имелось бы прямое указание в адрес участника рынка ценных бумаг на размещение отчетности на сайте в Интернете именно по формам, предусмотренным вышеупомянутым Положением. Поэтому на этом доводе ЦБ можно ставить точку.

РИСКИ ЕСТЬ, А СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ

Следующий аргумент Банка России заключается в том, что форекс-дилер якобы не выполнил требования подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Указания №4501-У (отсутствие в реестре рисков дилера источников риска, результатов их оценки, а также общего характера описания источников риска). Данный довод также легко опровергается, причём документально: представителями Фикс Трейд в установленный законом срок был подготовлен и направлен в Банк России реестр рисков. Копия реестра была представлена суду и приобщена к материалам дела. В этом реестре графа «Источники рисков» содержит пять вполне определенных источников риска, а графа «Оценка значимости рисков» - результат оценки выявленных рисков. Это говорит о том, что требования вышеуказанного Указания все-таки были выполнены. Все остальные аргументы оценочного характера носят субъективный характер (например, оценка конкретизации рисков). Данные суждения не могут быть положены в основу аннулирования лицензии. Ведь вышеуказанное Указание не содержит критериев полноты раскрытия того или иного риска и говорит лишь о необходимости указания видов рисков для участников рынка ценных бумаг. Данные требования Фикс Трейд выполнил, о чем есть документальное подтверждение. Также необходимо добавить, что требования по указанию рисков были введены лишь в 2018 году, и на тот момент никто из участников рынка не имел необходимых специалистов, не имел соответствующих навыков и знаний – то есть де-факто все брокеры автоматически могли нарушить «размытые» и нечеткие требования регулятора.

Ну, и последний довод российского Центробанка заключается в том, что в ответ на предписание Банка России о представлении информации по банковским счетам, Фикс Трейд не представил информацию по шести счетам в составе отчетности, предусмотренной формой 0420409 «Сведения о банковских счетах». Данный аргумент регулятора также «шит белыми нитками». Дело в том, что информация по статусу и состоянию указанных счетов неоднократно (на протяжении года) направлялась брокером в Банк в составе ежемесячной отчетности по банковским счетам за 2018 год – причем по указанной форме 0420409. То есть на момент направления предписания о предоставлении информации Центробанк уже имел информацию по данным счетам в составе ранее направленной отчетности. Кроме того, это были всего лишь банковские депозиты, причём истекшие на момент отчета и потому в него не попавшие, так как по истечению депозитов депозитные счета закрываются, как это прекрасно известно Центробанку.

Поэтому указанный ЦБ фактор нельзя трактовать как неисполнение предписания ЦБ, поскольку вся прочая затребованная отчетная информация (объем которой составил более 200 страниц), была предоставлена форекс-дилером Фикс Трейд в полном объеме и установленный в срок.

ОБРАЗЦОВЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Другими словами, в данном случае формальные недочеты интерпретируются как системные нарушения. И здесь стоит подчеркнуть, что репутация у ООО «Фикс Трейд» всегда была образцовой – в своей деятельности брокер никогда не допускал неисполнения предписаний Банка России, не привлекался повторно к административной ответственности в течение года, неукоснительно соблюдал сроки предоставления отчетных документов и целом придерживался законодательства РФ и нормативных документов регулятора.

Но все эти усилия и, не побоимся этого слова в условиях регуляционной российской бюрократии - достижения - российский регулятор не принял во внимание. Вместо этого чиновники привели нелепые доводы, которые либо не очень убедительны, либо откровенно не соответствуют действительности. Суды, в свою очередь, демонстрируют свою пассивность, автоматически солидаризируясь с мнением ЦБ России. Фикс Трейд инициировал судебный иск против ЦБ РФ, и, пройдя в течение прошлого года через все инстанции вплоть до Верховного Суда, так и не смог добиться справедливости: как выяснилось, в России можно лишиться финансовой лицензии за опечатку в обозначении валютного символа RUB.

Несмотря на кажущуюся комичность ситуации, выводы неутешительны: в существующих российских реалиях любая компания может попасть в жернова правого казуса. Причем, в данном случае в подобные жернова попали сразу пять компаний. Четыре из них входили в первую пятерку рейтинга Интерфакса на протяжении шести лет – с 2011 по 2016 год, когда данный рейтинг перестал составляться. Любому здравомыслящему наблюдателю очевидно, что лишение лицензии сразу пяти компаний было плохо разыгранным спектаклем…