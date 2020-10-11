Фонд Алишера Усманова поддержит программу повышения уровня владения русским языком в Узбекистане

11 октября в Ташкенте был подписан меморандум о реализации совместного российско-узбекского проекта, направленного на повышение уровня владения русским языком в стране. Фото: Shutterstock

11 октября в Ташкенте был подписан меморандум о реализации совместного российско-узбекского проекта, направленного на повышение уровня владения русским языком в стране. За этой протокольной фразой кроется событие, которое поможет сотням тысяч жителей Узбекистана усовершенствовать навыки владения русским языком.

Сильное знание языка позволит не только расширить гуманитарное сотрудничество между республикой и Россией, но и создать благоприятные условия для обучения в общеобразовательных учреждениях.

Сегодня во многих школах страны преподается русский язык, но зачастую качество подготовки оставляет желать лучшего. Устранить этот пробел помогут российские специалисты. Они обучат зарубежных коллег современным методикам преподавания, разработают для них важные рекомендации и поделятся личным опытом.

«Сегодня произошло знаковое событие для обеих стран, - отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко, - «Мы будем и дальше продолжать тесное взаимодействие с нашими коллегами из Узбекистана в сфере образования, делая акцент на вопросах изучения русского языка. Уверен, российские методисты покажут высокий уровень работы, результатами которой станет повышение уровня владения русским языком преподавателей и школьников в Узбекистане».

Совместный проект получил название «Класс!», что в перевод означает «Зўр!», поддержали его Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство народного образования Республики Узбекистан и благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Непосредственно координировать работу и готовить рекомендации будут в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

На первом этапе реализации программы «Класс!», в Узбекистан отправятся 32 российских методиста, они пообщаются с местными коллегами, оценят их техники и методики преподавания, подготовят основы для внедрения изменений.

- Я сам закончил русскоязычную школу, поэтому мне особенно приятно поддерживать такую долгосрочную и стратегическую инициативу Правительства Узбекистана, Министерства просвещения Российской Федерации по обучению русскому языку на моей исторической родине, - признался основатель Фонда «Искусство, наука и спорт» Алишер Усманов.

Он подчеркнул, что Россия и Узбекистан неразрывно связаны друг с другом общей историей и культурным наследием.

- Уверен, что это не просто поддержка образования, но и поддержка наших общих традиций, наших талантов. Эта инициатива будет успешна и будет востребована среди всего населения Узбекистана, поэтому я желаю ей огромных успехов, - заключил Алишер Усманов.

Как отметили в Фонде, который традиционно поддерживает общественно значимые инициативы в сфере культуры, науки, спорта, сумма вклада в программу составит пять миллионов долларов.

Справка «КП»

Проект «Класс!» является одной из ступеней глобальной гуманитарной программы, которая позволяет улучшить знания русского языка в зарубежных странах. Уже несколько лет российские учителя делятся своим опытом с иностранными коллегами, помогая значительно повысить качество преподавания русского языка.