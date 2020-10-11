У Егора девиз – смеяться, даже если умираешь

Родители собственным примером научили больного парня никогда не жаловаться и не просить о помощи, но сейчас им приходится особенно тяжело Фото: из семейного архива

У двенадцатилетнего Егора Шехирева сильный характер, прекрасное чувство юмора и врожденное заболевание – муковисцидоз. А еще у него есть мечта – стать блогером, который будет всех веселить, смешить и развлекать. «Ведь блог можно вести даже из больничной палаты, даже если мне станет настолько плохо, что нельзя будет оставаться дома!» Этот боевой настрой поражает. И не думайте, что парень просто «пороху не нюхал». Он болеет с детства и знает, что такое задыхаться во сне, кашлять сутки напролет. Все он знает, просто и правда не сдается.

Диагноз ему поставили еще в младенчестве. И с тех самых пор для родителей началась борьба за жизнь сына. Без воды человек может протянуть месяц, без воды неделю, без воздуха считанные секунды. Что же делать, если воздуха-то парню постоянно и не хватает? Постоянные пневмонии, воспаления, прочие вторичные заболевания из-за того, что в легких скапливается густая мокрота, которую Егор не в силах откашлять. На этом фоне проблемы с кишечником, набором массы, ростом.

Но он не опускает руки. Родители научили. Старается смотреть на все происходящее с ним с оптимизмом. Хотя жизнь у него, сколько помнит, - как у солдатика, сплошное расписание. Процедуры, специальные упражнения, - все, чтобы было легче дышать.

Раньше с муковисцидозом больные не дотягивали и до совершеннолетия. Но к сегодняшнему дню они имеют все шансы на продолжительную жизнь. Были бы лекарства.

А вот с лекарствами все обстоит не слишком гладко. Для родителей Егора счастье — это не слышать, как их сын кашляет. Кашель означает, что легкие не справляются, они заполнены вязкой мокротой. Помогает в этом случае препарат гианеб: если принимать его постоянно в виде ингаляций по утрам и вечерам, застоя в легких не будет. Однако счастье это обходится семье больного ребенка в 93 600 рублей в год. Кому-то покажется – ерунда. Только вот работать в семье имеет возможность один папа, всяких снадобий Егору необходимо еще много, и расходы просто неподъемны.

А время не терпит. Из-за постоянного кашля и застоя в легких у Егора уже начали образовываться бронхоэктазы — поврежденные участки бронхов. Ему жизненно необходим гианеб.

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