Как уберечься от коронавируса работающим людям с хроническими болезнями: 3 варианта решения вопроса с работодателем

Обычно домашний режим означает, что можно выходить на прогулки, в магазин и в аптеку, выносить мусор и выгуливать домашних животных. А вот ездить на работу нельзя. Как урегулировать этот вопрос с работодателем? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С самого начала эпидемии COVID-19 ученые и врачи предупреждали, что некоторые хронические болезни серьезно повышают риск тяжелых осложнений ковида. Сейчас, когда заболеваемость коронавирусом в нашей стране снова идет вверх, в ряде регионов вышли предписания соблюдать домашний режим жителям из групп риска. К ним относятся представители старшего поколения (65+) и люди с определенными хроническими болезнями. Единого списка таких диагнозов на федеральном уровне сегодня нет, соответствующие перечни утверждают региональные власти.

Обычно домашний режим означает, что можно выходить на прогулки, в магазин и в аптеку, выносить мусор и выгуливать домашних животных. А вот ездить на работу нельзя. Как урегулировать этот вопрос с работодателем?

Возможны три основных варианта.

1. Перевод на удаленку.

2. Оплачиваемый отпуск.

3. Оформление больничного.

Первые два варианта для людей с хроническими болезнями возможны, если на это готов пойти работодатель. Если договориться не удается либо человеку в принципе комфортнее взять больничный, нужно обращаться за бюллетенем. Его оформят, если такое предписание при соответствующем перечне болезней есть в региональном законодательстве. Чтобы уточнить это, нужно позвонить на «горячую линию» по коронавирусу, такие есть сейчас в каждом регионе.

«МОСКОВСКИЙ ВАРИАНТ»

В столице, чтобы получить больничный, людям с хроническими заболеваниями из утвержденного списка (см. ниже) нужно позвонить по телефону +7 (495) 870-45-09.

«С помощью информационной системы сотрудники правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение», - пояснил мэр Сергей Собянин. Если диагноз не подтвердится (скажем, его нет в электронной базе данных), человеку придет оповещение с указанием причины отказа. В этом случае нужно обратиться в поликлинику, уточняется на правительственном сайте mos.ru.

В список хронических болезней, при которых нужно соблюдать домашний режим и можно получить больничный, на сегодня в Москве включены такие заболевания:

- Иммунные нарушения: иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител; комбинированные иммунодефициты; иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами; обычный вариабельный иммунодефицит; другие иммунодефициты; другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках. Коды заболеваний по Международной классификации болезней (МКБ-10): D80-D80.9, D81.1-D81.8

- Болезни эндокринной системы: сахарный диабет, ожирение (при индексе массы тела выше 40).

- Болезни органов дыхания: астма, бронхоэктатическая болезнь, другая хроническая обструктивная легочная болезнь.

- Болезни мочеполовой системы: хроническая болезнь почек, нефротический синдром, быстропрогрессирующий гломерулонефрит, гломерулярные заболевания.

- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: васкулиты, ревматоидный артрит, в том числе с системными проявлениями, системные заболевания соединительной ткани, системная красная волчанка.

- Болезни системы кровообращения: стенокардия, острый инфаркт миокарда, повторный инфаркт миокарда, текущие осложнения острого инфаркта миокарда, другие формы острой ишемической болезни сердца, сердечная недостаточность, цереброваскулярные болезни с давностью заболевания не более двух лет, легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, легочная эмболия, другие формы сердечно-сосудистой недостаточности, другие болезни легочных сосудов.

- Злокачественные новообразования любой локализации, в том числе самостоятельных множественных локализаций, острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы.

- Наличие трансплантированных органов и тканей.