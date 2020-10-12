Революция в Киргизии, последние новости на 12 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

В столицу Киргизии введены войска Фото: REUTERS

ЧП И КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Несмотря на заявления некоторых депутатов киргизского парламента, что президент Сооронбай Жээнбеков незаконно ввел в Бишкеке чрезвычайное положение, в столице страны все-таки действует особый режим и комендантский час. Перемещения по городу без спецпропусков запрещены с 21:00 до 05:00. На въездах в Бишкек установлены 15 блокпостов. Как итог - ночь прошла без происшествий.

военные патрули проверяют машины. Фото: REUTERS

А ЦАРЬ-ТО НЕНАСТОЯЩИЙ?

Днем ранее парламент республики (здесь он называется Жогорку Кенеш - Верховный Совет) единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего депутата Садыра Жапарова на посту технического премьер-министра Киргизии. Однако теперь юристы и депутаты заявляют, что решение было принято незаконно.

Ранее сообщалось, что в решающем заседании приняли участие большинство депутатов парламента. То есть кворум был.

Всего в Жогорку Кенеше 120 депутатов. На заседание приехали 51 депутат, еще 10 прислали доверенности, позволив коллегам голосовать от их лица.

Однако правозащитники пересчитали присутствовавших на видеозаписи с заседания и заявляют, что физически голосовали не 51 депутат, а лишь 40. То есть, кворума не было.

Военная техника в полной боевой готовности. Фото: REUTERS

ЧТО ОБЕЩАЕТ ПРЕМЬЕР

Тем не менее, Садыр Жапаров уже принял на себя руководство правительством - в Киргизии на посты некоторых министров заступили новые люди.

Также премьер определил 10 приоритетных задач для своей работы. Среди них, например, своевременные выплаты пособий и пенсий, проведение отопительного сезона и борьба с коррупцией.

Также Садыр Жапаров считает, что президент Жээнбеков должен уйти в отставку. Тот пока никаких громких заявлений не делал.

Кыргызские полицейские проходят строем по площади Ала-Тоо после того, как президент Сооронбай Жээнбеков объявил чрезвычайное положение в столице и приказал ввести туда войска Фото: REUTERS

ЧТО ГОВОРЯТ В МИРЕ

На ситуацию в Киргизии обратила внимание крупнейшая американская газета The New York Times. Происходящее оценивается в редакционном материале таким образом:

«Человек, осужденный за похищение, был избран премьер-министром Кыргызстана в субботу после того, как противостоящие друг другу политики договорились о новом правительстве, чтобы положить конец почти недельным беспорядкам в среднеазиатской стране». (Напомним, в 2017 году Жапаров получил 11 лет колонии за захват в заложники одного из губернаторов. После событий 5 октября 2020-го он был освобожден своими сторонниками).

Киргизию издание называет «единственной страной в Центральной Азии с крупицей демократии, но склонной к нестабильности из-за глубокой нищеты, кланового соперничества и разделения между севером и югом».

О последних событиях высказался и бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев. Напомним, в 2010-м в результате второй киргизской революции он был свергнут и ныне проживает в Беларуси. Бакиев как раз сравнил ситуации в Киргизии и Беларуси.

«Урок должен быть один - надо ценить безопасность и мир в любом государстве. Глядя на соседей, я думаю, белорусам надо делать выводы. Мир и стабильность дорогого стоят. Нужно ценить и держаться за это дело. Частая смена власти, особенно под внешним воздействием, к хорошему не приведет. Если бы в Беларуси был переворот под внешним воздействием, уверяю вас, в ближайшее время белорусы поняли бы, что произошло со страной. Они бы раздолбанили и разорвали ее на куски. Об экономике и говорить не приходится. Локти бы кусали, но поздно было бы».

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