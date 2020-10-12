Держи «Катран» шире

Герой Андрея Смолякова будет метко стрелять. Фото: Анна МИТРОХИНА

СЫЩИК И ЕГО ЖЕНЩИНЫ

Не так давно в Москве было немало мест, где любой мог поставить на красное или на зеро, потом игорные заведения вывели в специальные зоны, ну а в 70-е и речи не могло идти о столах, фишках и крупье. Но подпольные казино все же существовали, их называли катраны - по аналогии с мелкой акулой (название привезли черноморские шулеры). Подобные заведения работали, к примеру, в Ленинграде - за гостиницей «Европейская» на Невском проспекте и на Васильевском острове, где располагался «Внешпосылторг».

В новом сериале все начинается с убийства молодой женщины. Следы заводят Черкасова (Андрей Смоляков) и его опергруппу в катран, замаскированный под классическую пивнуху Некогда криминалист, а теперь глава убойного отдела МУРа Соня Тимофеева (Марина Александрова) с одобрения Черкасова решает устроиться в катран в качестве крупье.

- Наконец-то Соня попадает в закулисье гламурной жизни того времени, и ей нужно соответствовать. - признается Марина Александрова. - Плюс в этом сезоне она потеряет голову от невероятной любви...

В новых сериях любовная линия ждет не только Соню: личная жизнь майора Черкасова также выйдет на другой уровень, ведь мы взглянем на героя глазами его женщин. А их немало. Первую жену он потерял на войне. Второй стала Вера (Екатерина Климова), которая ушла к любовнику, в чем призналась сыщику. Третью супругу Маргариту (Даниэла Стоянович) офицер встретил на задании - она была мамой ключевого свидетеля, мальчика Славы. Общение с ребенком переросло в роман с матерью, в итоге Черкасов усыновил парня - тот стал участковым, получил травму на службе. Маргарита посчитала, что виноват в трагедии Черкасов, брак развалился. Нынешней женой майора стала Галя (Евгения Крюкова), которую сыщик увидел во время расследования в доме советской элиты.

И вот в «Катране» все встречаются за одним столом. И это будет похлеще самой напряженной партии в покер.

А персонаж Максима Аверина - играть, и не только на рояле. Фото: Анна МИТРОХИНА

ШЕСТИРУКИЙ АВЕРИН

Противостоять Черкасову в новом сезоне будет злодей по прозвищу Джокер. Он умело маскируется и не привлекает к себе внимания. Кто такой Джокер, станет понятно только ближе к финалу. Зато уже сейчас понятно, что в проекте в роли тапера в казино появится Максим Аверин.

- Профессиональные шулеры нам рассказывали, что такое крапленые карты, какие есть системы знаков, если двое работают в паре, - объясняет режиссер проекта Сергей Коротаев (он же снимал предыдущую часть саги о Черкасове - «Формула мести»). - И в фильме мы это использовали, когда два профессиональных шулера учат Соню Тимофееву. Потом я попросил, чтобы Максима Аверина и Марину Александрову тоже научили играть в покер. Надо было, чтобы ребята могли пропустить эту историю через себя, понимая все.

На съемках было много дублеров, в том числе и дублеров... рук! Например, у героя Аверина - три пары рук: одни играют на рояле, вторые - в карты, а третьи - руки самого Максима.

Первый канал. «Катран». Понедельник - четверг, 21.30.