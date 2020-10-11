«Дождались»: Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери

Светлана Лобода наконец-то показала лицо малышки Тильды. Фото: Инстаграм.

Светлана Лобода с самого рождения младшей дочери не показывала ее лицо, скрывая малышку Тильду от публики. И вот теперь, наконец, решила раскрыть интригу, как выглядит ее наследница. В Инстаграме 37-летняя певица поделилась снимком, снятым во время отдыха. Правда, лицо Тильды по-прежнему можно рассмотреть с большим трудом: на носу у девочки красуются солнцезащитные очки.

- Нет любви безусловней, чем любовь матери к своему ребенку, - подписала Светлана фотографию.

Поклонники ликуют: первый шаг сделан, а там, глядишь, певица покажет свою кровиночку и без темных очков. «Так долго скрывали и мы дождались этого — супер», «Какая взрослая уже у Вас девочка», «Хорошенькая как куколка», - пишут они в комментариях. А один из подписчиков пошутил: мол, «сейчас по любому под микроскопом рассматривают, похожа ли Тильда на Тилля», намекая на слухи о том, что Светлана родила дочку от солиста немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Впрочнем, лицо девочки не настолько хорошо видно, чтобы можно было судить, он ли отец ребенка.

У Лободы есть старшая дочь – 9-летняя Евангелина. Певица родила ее в гражданском браке с хореографом Андреем Царем. Девочка носит фамилию матери – она Евангелина Левандовская. Перед ее рождением Светлана до последнего скрывала свое «интересное положение». А уже через две недели после родов снова вышла на сцену. Певица долго не показывала дочь публике и впервые вывела девочку в свет, когда ей было 4 года.

Младшая дочь артистки Тильда появилась на свет в США в знаменитой лос-анджелесской клинике Седар Синай (в ней рожали все голливудские актрисы и звезды шоу-бизнеса– от Деми Мур до Бритни Спирс). Лобода до сих пор не рассказывает, кто отец девочки. Ходят упорные слухи, что это Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает. Возможно, когда Тильда станет постарше, и Светлана перестанет ее скрывать, поклонники, наконец, решат: похожа девочка на солиста Rammstein или нет. С таким же успехом это может быть и красивой легендой, ведь Тиль видится со Светланой и ее дочкой от случая к случаю, бывая наездами в Москве. Во время столичных концертов Линдеманна Светлана приходила к нему за кулисы вместе с Тильдой. Впрочем, певица могла это делать ради пиара – чтобы поддержать версию о рождении дочки от западной звезды.