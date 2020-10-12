Под Москвой задержали украинца, обманувшего американцев на 11 миллионов долларов

Полицейскими был задержан 46-летний Роман С.* По данным интерпола США, мужчина совершил мошеннические действия в области инвестиций и обманул более 200 лиц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все случилось в элитном подмосковном поселке Горки-10 в Одинцовском районе Подмосковья. Там в одном из домов был обнаружен 46-летний гражданин Украины Роман С.*

Мужчина находится в международном розыске по инициативе Интерпола США за совершение мошеннических действий в особо крупном размере. По данным оперативников, Роман обманул более 200 человек и скрылся от правосудия в России. Когда полицейские показали мужчине постановление о задержании, Роман не стал сопротивляться и добровольно сдался оперативникам.

«Полицейскими был задержан 46-летний Роман С.* По данным интерпола США, мужчина совершил мошеннические действия в области инвестиций и обманул более 200 лиц. Общий ущерб от действий афериста составил 11 миллионов долларов США. Мошенник был задержан и доставлен в отдел полиции», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Роман провел в изоляторе временного содержания 48 часов, после чего его забрали сотрудники прокуратуры для дальнейшего разбирательства в обстоятельствах дела международного преступника.

* - имя изменено.