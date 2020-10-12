В Москве 5-летний мальчик попал в реанимацию, уронив на себя шкаф

Ребенка экстренно госпитализировали с травмами головы и повреждениями внутренних органов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Все случилось в одной из квартир на улице Харьковская в Москве, где живет 5-летний Сережа* с мамой. Днем в выходной день ребенок, как обычно, играл в свой комнате, а его мама Ирина В.* занималась домашними делами. Внезапно женщина услышал сильный грохот и плач из комнаты сына. Она сразу бросилась проверять, что стряслось с ребенком, и увидела - малыш опрокинул на себя шкаф с вещами, получив множество травм.

«Каретой скорой помощи в больницу был доставлен 5-летний Сергей В.* с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма живота с повреждением внутренних органов. Мальчика экстренно госпитализировали в реанимационное отделение, сейчас врачи борются за его жизнь», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту получения малолетним серьезных травм дома. Полиции предстоит установить все детали произошедшего.

* - имена изменены.