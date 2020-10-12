Трамп намерен до выборов заключить ядерную сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

По заявлению и. о. заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и бывшего заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер, в администрации президента и Конгрессе США прошли закрытые переговоры, касающиеся продления Договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ, СНВ-3).

- Трамп ясно дал понять, что хочет заключить сделку, и я думаю, что Путин очень хотел бы подписать сделку с президентом Трампом», – сказала Гетемюллер журналистам.

Ее слова подтвердили источники в Белом доме, заявив, что соглашение может быть заключено в течение недели, после того, как переговоры по ДСНВ возобновятся в полной мере. В администрации американского президента считают, что контуры нового соглашения уже намечены и могут быть одобрены Россией.

Геттемюллер добавила, что российская сторона не связана столь жесткими сроками, как Трамп, и может позволить себе занять выжидательную позицию.

«Позиция России, по крайней мере публично, заключается в том, что они готовы подождать и посмотреть, что произойдет в день выборов», – сказала она.

Летние переговоры по продлению ДСНВ успехом не увенчались: Россия предлагала просто продлить договор СНВ-3, американская же сторона настаивала на принятии дополнительных условий, в частности, на создании варианта соглашения, которое может заменить ДСНВ через 5 лет.