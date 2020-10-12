В рамках социальной кампании «Внимание на дорогу!» Госавтоинспекция запускает онлайн-игру

Российская Госавтоинспекция совместно с издательским домом «Комсомольская правда» запускает интернет-игру «Делай как я – и стань лидером мнений сегодня». Онлайн-развлечение носит профилактический характер и является одним из инструментов Всероссийской социальной кампании «Внимание на дорогу!», призванной привлечь внимание населения к такому фактору риска на дороге, как отвлечение внимания.

Кампания «Внимание на дорогу!» реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Механика онлайн-игры простая, - попадая на страницу ее размещения в сети Интернет, пользователь запускает виртуальный барабан и получает совет дня: какого правила ему стоит придерживаться, чтобы стать настоящим лидером мнений на дороге сегодня.

Варианты советов могут быть разными: от простого «Не уверен – не обгоняй» до модного и экологичного «Быть осознанным – новая философия лидерства. Следи за состоянием автомобиля, проверяй СО2». В игровом «перечне» советов также есть рекомендации по использования световозвращающих элементов, сохранению спокойствия за рулем, недопустимости отвлечения на гаджеты во время движения.

Легкая по своей форме интернет-игра призвана повысить уровень внимания и культуры участников дорожного движения и уяснить правило, позволяющее стать настоящим лидером мнений: «Чтобы изменить мир к лучшему, начинать нужно с себя».

Поделиться результатом интерактивной игры и пригласить к виртуальному участию других интернет-пользователей можно в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Одноклассники» или «Твиттер».