Евгений Ловчев о матче Россия-Турция: «Черчесов чувствует, что надо встряхнуть футболистов»

Евгений Ловчев Фото: Иван МАКЕЕВ

- Евгений Серафимович, в первом тайме наша команда смотрелась очень хорошо, и Антон Миранчук забил красивый мяч. Но что случилось во втором, почему сломалась игра нашей команда?

- Во-первых, у нас все-таки не основной состав был. Такой защиты мы вообще не видели никогда, чтобы был Караваев, Семенов, Кудряшов и Жирков. И не будет никогда. При этом многие игроки прошли через чемпионат мира, да и в последних матчах практически не проигрывали, поэтому у них уже есть какая-то внутренняя уверенность в своих силах. Но когда повели 1:0, во втором тайме немножко испугались, я бы так сказал. За результат испугались. Вроде ведем 1:0, хотели отстоять…. Стали меньше бежать вперед, меньше обыгрывать, а это уже психология. И просто кучу ошибок нагромоздили. Кучу. Когда нам гол в пустые ворота забивали, в штрафной стояли четыре игрока сборной Турции, а где наши защитники были?

- А лучшим был Жирков, ему уже 37 лет…

- Ну, он ведет себя правильно. Он не вмешивается… он играет себе и играет. Играть умеет. И молодым, и сейчас. Может, только иногда физики не хватает чуть-чуть, но в конце концов его не так в «Зените» насилуют, все-таки дают ему отдыхать. Жирков один из немногих, который где-то заиграл там, в Англии, вместе с Аршавиным…

- Я к тому, что не пора ли нам молодежь подтягивать в сборную?

- Подтягивать надо ту молодежь, которая уже соответствует уровню сборной. Я вот не сомневаюсь ни чуточки, что скоро уже основными вратарями нашей первой сборной будут Сафонов и Максименко. Молодые ребята, им доверили сейчас в своих клубах играть. При этом тот же Максименко в двух последних матча за ЦСКА запускал такие голы! Но он же растет, в других играх выручает. А так просто ставить, лишь бы молодой, - не надо. Пускай Жирков играет.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на матче группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными командами России и Турции. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- В среду матч с венграми в Лиге наций. Ваш прогноз?

- Тяжело будет. Я же говорю, в таком составе наша сборная вообще не играла. А защита просто даже не представляет себе, что делать дальше. Да и сам Черчесов стал более эмоционален. Раньше он не такой был. А сейчас чувствует, что надо подстегнуть игру, встряхнуть футболистов. Значит, он чувствует, что команда то ли физически, то ли в игровом плане что-то не так делает. Но все равно, думаю, что выиграют у венгров.

- Спасибо, будем болеть.