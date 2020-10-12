Эксперт об испытаниях Великобританией «блокировщика» российских С-400: "Это банальная реклама"

И американцы, и англичане, и итальянцы давно работают над системами, которые должны мешать нормальной боевой работе радаров С-400 Фото: Анна САДОВНИКОВА

На днях изданиеThe Drive с большим сенсационным понтом сообщило, что Великобритания испытала так называемый «блокировщик» российских зенитных ракетных комплексов С-400.

И даже уточнило, что Королевские ВВС уже провели испытания такого «блокировщика», который представляет собой «автономный рой» беспилотников, разработанный итальянской компании Leonardo. Такая воздушная стая якобы способна обмануть радары С-400, поскольку выступает в качестве приманки и «глушилки» для них. По словам авторов материала, такие устройства вначале фиксируют идущие от радаров С-400 радиолокационные сигналы, а потом выдают ответные импульсы, которые и блокируют работу «электронных глаз» комплекса.

«КП» попросила прокомментировать эту новость специалиста по радиоэлектронной борьбе, доктора технических наук Бориса Волкова. Вот что он сказал:

- В таком бравадном сообщении ничего нового для нас нет. И американцы, и англичане, и итальянцы давно работают над системами, которые должны мешать нормальной боевой работе радаров С-400. Но в данном случае сразу возникает вопрос, - а где именно те же англичане «успешно испытали» этот самый рой беспилотников на наших реальных ЗРК? Насколько я знаю, никаких сообщений о какой-то блокировке наших С-400 не было. Очень похоже, что сообщение этого издания – банальная реклама, но с таким умыслом, чтобы ни Турция, ни другие страны не покупали у России С-400. Но тут важно знать и то, что уже при создании С-400 наши ученые и конструкторы «закладывали» в них такие системы, которые могли бы успешно противостоять блокированию радиоэлектронной аппаратуры. В том числе и тогда, когда противник попытается массированно выводить ее из строя. И еще. Наши комплексы С-400 обязательно прикрываются как другими средствами ПВО, так и мощными системами радиоэлектронной борьбы. Их эффективность хорошо проверена в Сирии. Помните случай, когда десятки «Томагавков» США не долетели о цели, а шлепались в пустыне? А у этих, летевших «роем» крылатых ракет, электронные мозги будут посложнее, чем у так называемых «блокировщиков». Наши ракетчики и спецы РЭБ с удовольствием пополнят коллекцию и таких трофеев…