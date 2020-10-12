В эфире программы "НеФантастика" на радио "Комсомольская правда" рассказали о Центрах управления регионами (ЦУР)

Острота извечной невозможности для обычного человека донести свои проблемы для властей и добиться их решения, вероятно, может быть существенно ослаблена. Об этом сегодня в эфире программы "НеФантастика" на радио "Комсомольская правда" рассказал бывший заместитель начальника управления Президента по общественным проектам, а ныне – руководитель центра мониторинга и аналитики эффективности обратной связи с населением, автономной некоммерческой организации «Диалог» Алексей Гореславский.

По его словам, организация «Диалог» с 1 декабря 2020 года создаст во всех регионах России Центры управления регионами (ЦУРы), которые станут цифровыми платформами обратной связи властей всех уровней и населения. Новые центры призваны обеспечивать межведомственное и межуровневое взаимодействие органов власти и организаций с обычными гражданами. При помощи современных цифровых аналитических моделей и технологий ЦУРы в автоматическом режиме будут отслеживать в интернете и социальных сетях сообщения граждан о различных проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, устанавливать, где данная проблема находится и в чьём ведении её возможное решение. После этого сообщение о проблеме также автоматически будет направлено тому чиновнику, который должен её решать.

Как отметил Алексей Гореславский, более 50 процентов всех обычных проблем, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, могут быть решены в течение недели и без привлечения дополнительного финансирования. Руководитель Центра «Диалог» призвал россиян активно писать об окружающих их проблемах в популярных социальных сетях, таких как ВКонтакте или Одноклассники: - Пишите о возникающих проблемах спокойно и конкретно, а сотрудники ЦУРов моментально доведут вашу информацию до сведения компетентного в этом вопросе чиновника.

Во многих регионах планируется, что руководители ЦУРов будут регулярно информировать губернаторов и мэров о той информации, которую узнают из социальных сетей и интернета. Также ЦУРы будут активно взаимодействовать с волонтёрскими движениями, передавая информацию о проблемах и им. Как сказал в эфире программы председатель Совета Ассоциации волонтёрских центров и член Общественной палаты России Артём Метелев, «оптимизация управленческих решений позволит повысить эффективность реагирования на проблемы, работа ЦУРов станет хорошей технологической помощью для волонтёрского движения».

Будем надеяться, что скоро ставшее уже обычным выкладывание в социальные сети наших жалоб и проблем превратится ещё в действенный инструмент их решения. Ведь, как сказал Алексей Гореславский, «если проблема становится публичной, то дальше уже нет других вариантов, кроме как поступать по совести».